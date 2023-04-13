Alyosha, Саніна, Kalush: які українські зірки виступить у півфіналах та у фан-зоні Євробачення

Гурт TVORCHI представлять Україну на Євробачення-2023. Проте багато інших українських зірок також заспівають у півфіналах конкурсу та у фан-зоні в Ліверпулі.

Хто виступить у півфіналах конкурсу

5 українських зірок виступлять у півфіналах конкурсу. Серед них і співачка Юлія Саніна, яка буде ведучою на Євробаченні-2023.

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Крім неї, у півфіналі також заспівають Alyosha, Марія Яремчук, OTOY та Злата Дзюнька. Українські виконавці, разом з британськими, вийдуть на сцену конкурсу 9 та 11 травня у перервах між виступами конкурсантів.



Українські артисти в півфіналі Євробачення-2023 / Фото "Суспільне"

Які зірки виступлять у фан-зоні Євробачення-2023

Eurovision Village (Містечко Євробачення) відкриється 5 травня на Pier Head у Ліверпулі – місці на березі річки в центрі міста. Відкриють його переможці Євробачення минулого року гурт Kalush Orchestra.

А вже 8 травня у фан-зоні Євробачення-2023 виступлять гурти "Антитіла" та Go_A, а також співачки Alyona Alyona та Jerry Heil.

11 травня, перед показом другого півфіналу Євробачення-2023, співачка Джамала у супроводі філармонійного оркестру презентує альбом QIRIM, написаний на основі кримськотатарських народних пісень.

Цікаво, що 6 травня у фан-зоні можна буде подивитися навіть пряму трансляцію коронації Чарльза III у Вестмінстерському абатстві в Лондоні.

Очевидно, що містечко Євробачення стане найбільшою фан-зоною фінала Євробачення-2023 в Ліверпулі.

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