Кто выступит в полуфиналах конкурса
5 украинских звезд выступят в полуфиналах конкурса. Среди них и певица Юлия Санина, какая будет ведущей на Евровидении-2023.
Интересно Это заняло 2 месяца: украинский певец написал музыку для видеовизиток на Евровидение-2023.
Кроме нее, в полуфинале также споют Alyosha, Мария Яремчук, OTOY и Злата Дзюнька. Украинские исполнители вместе с британскими выйдут на сцену конкурса 9 и 11 мая в перерывах между выступлениями конкурсантов.
Украинские артисты в полуфинале Евровидения-2023 / Фото "Суспильное"
Какие звезды выступят в фан-зоне Евровидения-2023
Eurovision Village (Городок Евровидения) откроется 5 мая на Pier Head в Ливерпуле – месте на берегу реки в центре города. Откроют его победители Евровидения в прошлом году группа Kalush Orchestra.
А уже 8 мая в фан-зоне Евровидения-2023 выступят группы "Антитела" и Go_A, а также певицы Alyona Alyona и Jerry Heil.
11 мая, перед показом второго полуфинала Евровидения-2023, певица Джамала в сопровождении филармонического оркестра представляет альбом QIRIM, написанный на основе крымскотатарских народных песен.
Интересно, что 6 мая в фан-зоне можно будет посмотреть даже прямую трансляцию коронации Чарльза III в Вестминстерском аббатстве в Лондоне.
Очевидно, что городок Евровидения станет самой большой фан-зоной финала Евровидения-2023 в Ливерпуле.
Как будет проходить Евровидение-2023: главное
- Евровидение-2023 примет Ливерпуль Конкурс пройдет на арене M&S Bank Arena. Первый полуфинал состоится 9 мая, второй – 11 мая, финал – 13 мая.
- Несмотря на то, что конкурс пройдет в Великобритании, его будут организовывать от имени Украины. Символично, что на логотипе есть украинский флаг. Наша страна будет представлять группу TVORCHI.
- В главном песенном конкурсе примут участие 37 стран. В этом году Евровидение пройдет без Болгарии, Черногории и Северной Македонии (они отказались от участия из-за нехватки финансирования).
- Организаторы Евровидения-2023 уже определили порядок выступления стран-участниц в двух полуфиналах конкурса. Под какими номерами будут поступать артисты – читайте в статье.
- На главной сцене Евровидения будет говорить и Юлия Санина. Ее выбрали ведущей от Украины. В то же время, украинца Тимура Мирошниченко сделали комментаторским голосом Украины.