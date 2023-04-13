Кто выступит в полуфиналах конкурса

5 украинских звезд выступят в полуфиналах конкурса. Среди них и певица Юлия Санина, какая будет ведущей на Евровидении-2023.

Интересно Это заняло 2 месяца: украинский певец написал музыку для видеовизиток на Евровидение-2023.

Кроме нее, в полуфинале также споют Alyosha, Мария Яремчук, OTOY и Злата Дзюнька. Украинские исполнители вместе с британскими выйдут на сцену конкурса 9 и 11 мая в перерывах между выступлениями конкурсантов.



Украинские артисты в полуфинале Евровидения-2023 / Фото "Суспильное"

Какие звезды выступят в фан-зоне Евровидения-2023

Eurovision Village (Городок Евровидения) откроется 5 мая на Pier Head в Ливерпуле – месте на берегу реки в центре города. Откроют его победители Евровидения в прошлом году группа Kalush Orchestra.

А уже 8 мая в фан-зоне Евровидения-2023 выступят группы "Антитела" и Go_A, а также певицы Alyona Alyona и Jerry Heil.

11 мая, перед показом второго полуфинала Евровидения-2023, певица Джамала в сопровождении филармонического оркестра представляет альбом QIRIM, написанный на основе крымскотатарских народных песен.

Интересно, что 6 мая в фан-зоне можно будет посмотреть даже прямую трансляцию коронации Чарльза III в Вестминстерском аббатстве в Лондоне.

Очевидно, что городок Евровидения станет самой большой фан-зоной финала Евровидения-2023 в Ливерпуле.

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