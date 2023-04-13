Хто виступить у півфіналах конкурсу
5 українських зірок виступлять у півфіналах конкурсу. Серед них і співачка Юлія Саніна, яка буде ведучою на Євробаченні-2023.
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Крім неї, у півфіналі також заспівають Alyosha, Марія Яремчук, OTOY та Злата Дзюнька. Українські виконавці, разом з британськими, вийдуть на сцену конкурсу 9 та 11 травня у перервах між виступами конкурсантів.
Українські артисти в півфіналі Євробачення-2023 / Фото "Суспільне"
Які зірки виступлять у фан-зоні Євробачення-2023
Eurovision Village (Містечко Євробачення) відкриється 5 травня на Pier Head у Ліверпулі – місці на березі річки в центрі міста. Відкриють його переможці Євробачення минулого року гурт Kalush Orchestra.
А вже 8 травня у фан-зоні Євробачення-2023 виступлять гурти "Антитіла" та Go_A, а також співачки Alyona Alyona та Jerry Heil.
11 травня, перед показом другого півфіналу Євробачення-2023, співачка Джамала у супроводі філармонійного оркестру презентує альбом QIRIM, написаний на основі кримськотатарських народних пісень.
Цікаво, що 6 травня у фан-зоні можна буде подивитися навіть пряму трансляцію коронації Чарльза III у Вестмінстерському абатстві в Лондоні.
Очевидно, що містечко Євробачення стане найбільшою фан-зоною фінала Євробачення-2023 в Ліверпулі.
Як проходитиме Євробачення-2023: головне
- Євробачення-2023 прийме Ліверпуль. Конкурс пройде на арені M&S Bank Arena. Перший півфінал відбудеться 9 травня, другий – 11 травня, фінал – 13 травня.
- Попри те, що конкурс проходитиме у Великій Британії, його організовуватимуть від імені України. Символічно, що на логотипі є український прапор. Нашу країну представлятиме гурт TVORCHI.
- У головному пісенному конкурсі візьмуть участь 37 країн. Цього року Євробачення пройде без Болгарії, Чорногорії та Північної Македонії (вони відмовилися від участі через брак фінансування).
- Організатори Євробачення-2023 вже визначили порядок виступу країн-учасниць у двох півфіналах конкурсу. Під якими номерами вступатимуть артисти – читайте у статті.
- На головній сцені Євробачення говоритиме і Юлія Саніна. Її обрали ведучою від України. Водночас українця Тимура Мірошниченка зробили коментаторським голосом України.