Юлія Саніна розповіла, що вона спочатку "закидала вудки" до українських продюсерів конкурсу, і це спрацювало – їй надійшла пропозиція спробувати. Кастинги співачка проходила кілька місяців й бачила в Лондоні наших знаменитостей, які теж пробувалися на роль ведучих.

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Як Юлії вдалося стати ведучою на Євробаченні

За словами співачки, її запросили на кастинг у Британію. Все це тривало кілька місяців і було в таємниці. Знали про це лише її батьки та менеджер.

Це була велика таємниця. Були спочатку кілька зум-кастингів, спілкування з продюсерами. Потім мене запросили до Лондона на телевізійний кастинг. Тобто це все відбувалося кілька місяців, потім було кілька місяців мовчання, і я вже не очікувала, що буде відповідь "так",

– зізналася Саніна.

Як зірка готується до конкурсу

Зараз Юлія посилено вивчає англійську мову, щоб гідно представити Україну на міжнародній арені.

"Я хочу звучати не гірше за своїх співведучих. Займаюся кожен божий день – чи сама, чи з вчителями", – наголосила Саніна.

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Раніше зірка розповідала, що її вже познайомили зі співведучим Гремом Нортоном. Той нібито дуже співпереживає Україні та українцям. "Він виявився такою спокійною, привітною людиною. Ми поспілкувалися, він запитував багато про Україну. Я йому все розказала, запросила сюди в Київ. Можливо, колись ми його тут побачимо", – сказала вона.

До слова, разом з Юлією Саніною в Ліверпуль поїде Тимур Мірошниченко. Його обрали коментатором Євробачення-2023 разом з британкою та олімпійською чемпіонкою Сем Квек.

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