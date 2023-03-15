Забули рідну Україну: хто з зірок-чоловіків виїхав за кордон під час війни та не повернувся

Більше року в Україні триває повномасштабна війна. І якщо більшість українських артистів вже давно повернулися додому, а деякі з зірок навіть захищають країну на фронті, є й такі, що "пригрілися" за кордоном та зовсім не хочуть їхати звідти.

Серед зірок-втікачів Олег Винник, Влад Яма, Дмитро Ступка, Олександр Еллерт та Денис Повалій, повідомляє 24 Канал. Раніше ми також розповідали про артистів, які отямилися після вторгнення Росії.

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Хто з зірок-чоловіків виїхав за кордон і не повернувся

Влад Яма

Танцівник Влад Яма встиг дременути за кордон 24 лютого до закриття кордонів, хоча багато колег вважають, що це було незаконно. Наразі відомо, що артист вже більше року живе в США з сім’єю.

За словами хореографа, в Америці він займається проведенням благодійних майстер-класів. Проте нещодавно Влад поділився й тим, що опанував професію діджея.



Влад Яма живе в США / Фото з його інстаграму

Через "відсиджування за океаном" Влада Яму вже неодноразово засуджували. Його колега Ілона Гвоздьова каже, що "рівно ставиться до тих, хто виїхав", але нагадує, що треба бути рупором України, а "не сидіти на пляжі".

І поки одні зірки критикують влада Яму за втечу з України, є й такі, що підтримують артиста. Зокрема, нещодавно за Влада Яму заступився актор Тарас Цимбалюк. Він вважає, що танцівник розповідає американцям про війну та збирає кошти для України.

Дмитро Ступка

Актор Дмитро Ступка ще до повномасштабного вторгнення виїхав у США. 23 лютого він повертався в Україну і в літаку дізнався, що почалася війна. Тоді додому поїхати не ризикнув.

Деякий час Ступка жив в Анталії у друга свого батька, потім поїхав до Варшави, де займався гуманітарною допомогою, а звідти повернувся у США. Він каже, що зараз бере участь у благодійних заходах.



Дмитро Ступка також живе в США / Фото з його інстаграму

Крім того, Дмитро не поспішає повертатися додому, де триває жорстока війна. Через перебування в Америці актора неодноразово критикували.

Зокрема, на початку 2023 року актор опублікував відео, на якому показав, як проводить час в США. Він катався нічним містом з дівчиною і нарвався на критику з боку українців, однак хейтерські коментарі одразу видаляв.

Олег Винник

У червні 2022 року вперше стало відомо, куди зник Олег Винник. Колеги розповіли, що у співака нібито "серйозні проблеми зі здоров'ям", але "він – не зрадник".

За словами адвоката Винника, у Берліні він лікується, адже ще до вторгнення мав проблеми зі здоров'ям. Той заявив, що Винник тихо підтримує ЗСУ, бо "не бажає піаритися в час біди".



Олег Винник живе в Німеччині / Фото з його інстаграму

Водночас Валерій Харчишин заявив, що для Винника "війни нема", а Іван Леньо з Kozak System назвав його "мовчазним бараном".

Денис Повалій

38-річний син Таїсії Повалій до вторгнення часто виступав у Москві. У час війни він вирішив не ставати на захист держави, а відсидітися за кордоном. Зараз Денис відсиджується в Іспанії і благодійні концерти для допомоги Україні його не цікавлять.

9 травня чоловік поділився сімейними спогадами про війну. Наприкінці допису він побажав всім миру, зазначив, що тепер в його душі менше хвилювання. Раніше Денис коментував те, що відбувається в Україні. Він назвав війну війною, але, як не дивно, не уточнив, що її розв'язала Росія. Ба більше, коли російські танки вторглися в Україну, він сидів у Москві, а звідти вже втік за кордон.



Денис Повалій живе в Іспанії / Фото з його інстаграму

Водночас його мама, співачка Таїсія Повалій виявилася зрадницею України. Нещодавно вона дала інтерв'ю російським ЗМІ, де відкрито підтримала війну в Україні. Крім того, попри війну вона продовжує жити і виступати в Росії.

Олександр Еллерт

Комік та переможець “Холостячки” якийсь час після 24 лютого був в Україні. Проте потім Олександр Еллерт несподівано виїхав у Каліфорнію. Як йому це вдалося – наразі невідомо.

В серпні він опублікував фото з сонячного узбережжя океану та повідомив, що деякий час буде в США. Його одразу почали критикувати в мережі.



Олександр Еллерт живе в США / Фото з його інстаграму

Водночас сам Еллерт стверджує, що влітку втретє офіційно виїхав з України. Там він нібито знімає ютуб-шоу "Гоу, дізнаємось" про росіян в Америці. І хоч він провів вже понад півроку за кордоном, артист поки не говорить про повернення до України.

Додамо, багато українських зірок з початком повномасштабної війни вступили до лав тероборони чи ЗСУ і тепер захищають Україну. Йдеться про таких артистів: Андрій Хливнюк, Тарас Тополя та гурт Антитіла, Олександр Положинський, Дмитро Дікусар, Ігор Кондратюк, Максим Тарапата, Олексій Тритенко, Ахтем Сеітаблаєв, Юрій Ткач, Віктор Бронюк, Олег Сенцов, Олег Михайлюта, Олександр Ярмак, Василь Ломаченко, Олександр Усик, Тамерлан, Коля Серга та багато інших.