Олександр опублікував фото з сонячного узбережжя океану. Артист повідомив, що деякий час буде в Каліфорнії, після чого його розкритикували в мережі. Однак артист не розізлився, а вирішив у жартівливій формі відповісти хейтерам.

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Еллерт з Каліфорнії відповів хейтерам

Чоловік опублікував ще одну фотографію зі спекотної Каліфорнії, під якою залишив жартівливий допис.