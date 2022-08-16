Олександр опублікував фото з сонячного узбережжя океану. Артист повідомив, що деякий час буде в Каліфорнії, після чого його розкритикували в мережі. Однак артист не розізлився, а вирішив у жартівливій формі відповісти хейтерам.
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Еллерт з Каліфорнії відповів хейтерам
Чоловік опублікував ще одну фотографію зі спекотної Каліфорнії, під якою залишив жартівливий допис.
Відразу після того, як Зеленський став президентом, до мене прилетів лелека з листом "Тепер ти можеш не платити за комуналку, порушувати швидкісний режим, безплатно їсти у всіх ресторанах, щомісяця прилітати у села та забирати найкрасивішу дівчину. І найголовніше – не втрати посвідчення автора "Кварталу", адже тільки з ним випускатимуть із країни. Нікого більше, чуєш Саня, нікого! Навіть Порошенка. Тільки тебе, мій авторе",
– іронічно написав Олександр.
Олександр Еллерт в Каліфорнії / Фото з інстаграму Еллерта
У коментарях думки підписників Еллерта розділилися. Багато шанувальників підтримали його й підкреслили, що зараз головне – допомагати Україні з будь-якої точки світу.
- "Молодець! Правильно, не важливо, з якої країни підтримувати ЗСУ. Головне – віра в перемогу!"
- "Молодець! Відповів з сарказмом, але те, що треба! А всі, кому щось не подобається, нехай не читають і не дивляться. Вірю, що ти зараз на своєму місці і не менше допомагаєш ЗСУ!"
- "Як вже бісить фраза: "В країні війна, а ти...". Дівчатка й хлопці, дивіться за собою, будь ласка. В країні війна, а ви сидите в інтернеті та коментуєте. Це жах!"
- "Обожнюю! Сашко, дякую, що допомагаєш ЗСУ!"
- "Люди, а ви взагалі розумієте, що окрім окопів є безліч справ, які в тих окопах допомагають, щоб наші хлопці не стали гарматним м'ясом? Зрозуміло, що там помирають, а там – ні. Але доля сама вибирає, на жаль. Вірю, що ви у важливих справах для нас".
Але є багато підписників, які підкреслюють, що такий допис недоречний у час війни.
- "Головне, що українською мовою написав "патріот", а наші чоловіки гинуть в окопах. Виїхав, то сиди мовчки. Задовбали ваші "кварталівці". Їдьте на передову, як наші чоловіки. Але всі розумні лише в телевізорі та інстаграмі".
- "А повістка тобі не прилетіла?"
- "Сидів би й мовчав".
- "Ну поїхав, щось там робиш, то нащо провокуєш? Хочеш хайпу? Активуєш хейтерів, щоб був піар, щоб тебе не забули. Але досить! Війна!"
- "Наші чоловіки воюють, а тобі, бачу, нема чим зайнятися. Ще й втік".