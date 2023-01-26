Зрадниця заявила, що не розуміє, за що 8 років вбивали людей на Донбас. З риторики Повалій зрозуміло, що у цих вбивствах вона звинувачує українців. Артистка вперто підтримує звірства і терор, який зараз Росія вчиняє в Україні. Павло Зібров вважає, що за такі висловлювання прихильницю путінського режиму потрібно позбавити не лише звання народної артистки України, а й громадянства.

Читайте також Дружина Григорія Решетника зізналася, якою мовою вони спілкуються вдома

Павло Зібров про зрадницю Повалій

До 2014 року Зібров і Повалій були друзями. Однак через різні політичні погляди стосунки між ними стали іншими. Зараз артист зазначає, що для нього не існує такої людини як Повалій, і закликає позбавити її громадянства.

Для мене її немає – такої людини, такої співачки, такої громадянки України. Вважаю, за таку риторику потрібно позбавляти не тільки звання народної артистки України, а й громадянства України,

– наголосив артист.

Зібров побажав зрадниці "залишатися у своїй Росії", оскільки тепер їй назавжди закрита дорога в Україну. Наш народ ніколи не пробачить їй підтримки катувань, вбивств, всього того, що росіяни вже майже рік роблять з людьми в різних куточках України.

Нехай живе у своїй рідній Росії й ніколи не ступає на українську землю. Слідом за російським кораблем дорога,

– підсумував Зібров.

Нагадаємо, нещодавно Зібров розповідав, що дружив з гастролеркою 28 років. Після того, як Таїсія Повалій розважала московську публіку 9 травня 2022 року, виступаючи на пропагандистських концертах, артист намагався достукатися до зрадниці. Що цікаво, вона заспівала на тлі української символіки пісню "Рідна мати моя", у контексті приплівши це до того, що з нацизмом боролись люди різних національностей. Однак Повалій не відповідала другові з України. Так само ігнорував повідомлення її чоловік. Тож Зібров втомився, більше не хоче називати прізвища зрадників, бо в цьому немає жодного сенсу.