Україна на Євробаченні-2021: яке місце Go_A посіли у фіналі

Український гурт Go_A 22 травня в Роттердамі виступив у грандіозному фіналі Євробачення-2021. Колектив підкорив Європу піснею SHUM. Згідно з результатами вирішального голосування пісенного конкурсу стало відомо, що виконавці посіли 5 місце.

Відгриміло Євробачення-2021! Представники України вийшли на сцену під номером 19. Цього року Go_A стали одними з найяскравіших учасників конкурсу та улюбленцями публіки не тільки в Україні, а й за кордоном.

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Місце Go_A на Євробаченні-2021

Після першого півфіналу букмекери прогнозували Go_A 4 місце у фіналі Євробачення-2021. Український колектив став одним із найпопулярніших учасників цьогорічного конкурсу, вразив не лише українців, а й глядачів Євробачення у різних країнах світу.

Здобувши прихильність мільйонів, Go_A змогли вибороти 5 місце на Євробаченні-2021! Колектив отримав 364 бали.

Варто згадати Євробачення-2021: відео виступів усіх учасників фіналу

Євробачення-2021 фінал – дивіться відео: Україна Go_A – SHUM

Хто ще увійшов в першу п'ятірку фіналістів Євробачення-2021

Італія: Måneskin – Zitti e buoni Франція: Barbara Pravi - Voilà Швейцарія: Gjon's Tears – Tout l’Univers Ісландія: Daði & Gagnamagnið – 10 Years

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