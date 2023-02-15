Вакарчук зізнався, що його найбільше вразило після поїздки у Бахмут: "Такого ще не бачив"

З перших днів повномасштабної війни співак Святослав Вакарчук постійно їздить на фронт, щоб підтримати військових музикою. За цей час лідер гурту "Океан Ельзи" кілька разів відвідав Бахмут. Він поділився враженнями від нової поїздки в гарячу точку.

В інтерв'ю Вакарчук розповів, як змінився Бахмут на Донеччині з його нещодавніх відвідин та яка там ситуація зараз. Він каже, що місто практично зруйноване: "Там відбувається жах".

До теми Святослав Вакарчук заспівав "Червону руту" з бійцями у Бахмуті: мотивуюче відео

Як змінився Бахмут за останні місяці

Він розповів, що пам'ятає це фронтове місто ще відтоді, як вперше приїхав туди на початку квітня.

"Тоді це була відносно мирна територія, якщо можна так сказати. Ми сиділи в крафтовій пивоварні, яка працювала, атмосфера в закладі мало чим відрізнялася від того, як воно було у мирний час у Києві, Львові чи інших містах", – згадує Вакарчук.

За його словами, навесні в Бахмуті було вже мало місцевих жителів, проте ситуація була ще відносно спокійною.

Водночас, як зазначив лідер гурту "Океан Ельзи", починаючи з літа, вже було видно, що місто серйозно потерпає від обстрілів і бойових дій, хоч воно ще "зберігало ознаки життя".

Коли я там був восени, то центр був вже дуже сильно пошкоджений. А коли я був там зараз, то такого великого контрасту я не бачив жодного разу між поїздками. Місто фактично зруйноване. У ньому дуже мало життя, крім військових, яких на той момент було дуже багато,

– зізнається Вакарчук.

Що Вакарчука вразило найбільше

Музиканта найбільше вразили місцеві жителі Бахмута, які постійно знаходяться під безперервними обстрілами, але намагаються створювати "аналог життя".

"Люди на околицях організовують ярмарки, на яких там щось продають. Це мені запам'яталося найбільше з тієї поїздки. Тому що це такий контраст із воєнним настроєм, який довкола відбувається. Ці люди продовжують там бути попри все", – підсумував співак.

Дивіться інтерв'ю зі Святославом Вакарчуком: відео



Додамо, що наприкінці січня Святослав Вакарчук вдруге за останні півроку завітав у Бахмут, що на Донеччині. Виконавець приїхав підтримати військових ЗСУ.

Яка зараз ситуація в Бахмуті: останні новини

Запеклі бої поблизу Бахмута не вщухають ані вдень, ані вночі. І хоч низка аналітиків припускають, що Україні все ж слід відвести звідти війська, наше військове керівництво проти такого рішення. В ISW припустили стратегію ЗСУ та її вплив на весняний контрнаступ.

Лейтенант Нацгвардії України Володимир Назаренко підкреслив, що з міста ніхто виходити не збирається. Бахмут обороняють на кожній його вулиці. Адже кожна вулиця та кожна споруда – фортеця зараз.

У боях за Бахмут ворог продовжує зазнавати колосальних втрат. Нашим захисникам вдалося перетворити на решето літак Пригожина. Тим часом пропагандисти продовжують відпрацьовувати гроші. Вони запевняють, що понищений літак можна буде дуже швидко відновити та відправити назад у бій.

Президент Володимир Зеленський у своєму традиційному вечірньому зверненні розповів, що там тривають бої буквально за кожен метр української землі. Кожен день, який наші герої вистояли в Бахмуті, у Вугледарі, у Мар’їнці та інших містах і громадах Донбасу, – це скорочення російської агресії на тижні.