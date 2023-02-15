В інтерв'ю Вакарчук розповів, як змінився Бахмут на Донеччині з його нещодавніх відвідин та яка там ситуація зараз. Він каже, що місто практично зруйноване: "Там відбувається жах".

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Він розповів, що пам'ятає це фронтове місто ще відтоді, як вперше приїхав туди на початку квітня.

"Тоді це була відносно мирна територія, якщо можна так сказати. Ми сиділи в крафтовій пивоварні, яка працювала, атмосфера в закладі мало чим відрізнялася від того, як воно було у мирний час у Києві, Львові чи інших містах", – згадує Вакарчук.

За його словами, навесні в Бахмуті було вже мало місцевих жителів, проте ситуація була ще відносно спокійною.

Водночас, як зазначив лідер гурту "Океан Ельзи", починаючи з літа, вже було видно, що місто серйозно потерпає від обстрілів і бойових дій, хоч воно ще "зберігало ознаки життя".

Коли я там був восени, то центр був вже дуже сильно пошкоджений. А коли я був там зараз, то такого великого контрасту я не бачив жодного разу між поїздками. Місто фактично зруйноване. У ньому дуже мало життя, крім військових, яких на той момент було дуже багато,

– зізнається Вакарчук.

Що Вакарчука вразило найбільше

Музиканта найбільше вразили місцеві жителі Бахмута, які постійно знаходяться під безперервними обстрілами, але намагаються створювати "аналог життя".

"Люди на околицях організовують ярмарки, на яких там щось продають. Це мені запам'яталося найбільше з тієї поїздки. Тому що це такий контраст із воєнним настроєм, який довкола відбувається. Ці люди продовжують там бути попри все", – підсумував співак.

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Додамо, що наприкінці січня Святослав Вакарчук вдруге за останні півроку завітав у Бахмут, що на Донеччині. Виконавець приїхав підтримати військових ЗСУ.

Цікаво! Святослав Вакарчук в армії має звання старшого лейтенанта. Навчання на військовій кафедрі він свого часу проходив за спеціальністю "соціологія та психологічна боротьба". Тож зараз саме цим і займається, підтримуючи дух військових з допомогою пісень та імпровізованих концертів.

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