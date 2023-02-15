В интервью Вакарчук рассказал, как изменился Бахмут в Донецкой области с его недавнего посещения и какая там ситуация сейчас. Он говорит, что город практически разрушен: "Там происходит ужас".
К теме Святослав Вакарчук спел "Красную руту" с бойцами в Бахмуте: мотивирующее видео
Как изменился Бахмут за последние месяцы
Он рассказал, что помнит этот фронтовый город с тех пор, как впервые приехал туда в начале апреля.
"Тогда это была относительно мирная территория, если можно так сказать. Мы сидели в работавшей крафтовой пивоварне атмосфера в заведении мало чем отличалось от того, как оно было в мирное время в Киеве, Львове или других городах", – вспоминает Вакарчук.
По его словам, весной в Бахмуте уже мало местных жителей, однако ситуация была еще относительно спокойной.
В то же время, как отметил лидер группы "Океан Эльзы", начиная с лета, уже было видно, что город серьезно страдает от обстрелов и боевых действий, хотя он еще "сохранял признаки жизни".
Когда я там был осенью, то центр был очень сильно поврежден. А когда я был там сейчас, то такого большого контраста я не видел ни разу между поездками. Город фактически разрушен. В нем очень мало жизни, кроме военных, которых на тот момент было очень много,
– признается Вакарчук.
Что Вакарчука поразило больше всего
Музыканта больше всего поразили местные жители Бахмута, постоянно находящиеся под непрерывными обстрелами, но пытающиеся создавать "аналог жизни".
"Люди в окрестностях организуют ярмарки, на которых там что-нибудь продают. Это мне запомнилось больше всего из этой поездки. Потому что это такой контраст с военным настроением, которое происходит вокруг. Эти люди продолжают там быть", – подытожил певец.
Смотрите интервью со Святославом Вакарчуком: видео
Добавим, что в конце января Святослав Вакарчук второй раз за последние полгода приехал в Бахмут, что в Донецкой области. Исполнитель приехал поддержать военных ВСУ.
Какая сейчас ситуация в Бахмуте: последние новости
- Упорные бои близ Бахмута не утихают ни днем, ни ночью. И хотя ряд аналитиков предполагают, что Украине все же следует отвести оттуда войска, наше военное руководство против такого решения. В ISW допустили стратегию ВСУ и его влияние на весеннее контрнаступление.
- Лейтенант Нацгвардии Украины Владимир Назаренко подчеркнул, что из города никто выходить не собирается. Бахмут обороняют на каждой его улице. Ведь каждая улица и каждая постройка – крепость сейчас.
- В боях за Бахмут враг продолжает нести колоссальные потери. Нашим защитникам удалось превратить в решето самолет Пригожина. Между тем, пропагандисты продолжают отрабатывать деньги. Они уверяют, что уничтоженный самолет можно будет быстро восстановить и отправить обратно в бой.
- Президент Владимир Зеленский в своем традиционном вечернем обращении рассказал, что там продолжаются бои буквально за каждый метр украинской земли. Каждый день, который наши герои выстояли в Бахмуте, Угледаре, в Марьинке и других городах и общинах Донбасса, – это сокращение российской агрессии на неделе.