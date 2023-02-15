В интервью Вакарчук рассказал, как изменился Бахмут в Донецкой области с его недавнего посещения и какая там ситуация сейчас. Он говорит, что город практически разрушен: "Там происходит ужас".

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Как изменился Бахмут за последние месяцы

Он рассказал, что помнит этот фронтовый город с тех пор, как впервые приехал туда в начале апреля.

"Тогда это была относительно мирная территория, если можно так сказать. Мы сидели в работавшей крафтовой пивоварне атмосфера в заведении мало чем отличалось от того, как оно было в мирное время в Киеве, Львове или других городах", – вспоминает Вакарчук.

По его словам, весной в Бахмуте уже мало местных жителей, однако ситуация была еще относительно спокойной.

В то же время, как отметил лидер группы "Океан Эльзы", начиная с лета, уже было видно, что город серьезно страдает от обстрелов и боевых действий, хотя он еще "сохранял признаки жизни".

Когда я там был осенью, то центр был очень сильно поврежден. А когда я был там сейчас, то такого большого контраста я не видел ни разу между поездками. Город фактически разрушен. В нем очень мало жизни, кроме военных, которых на тот момент было очень много,

– признается Вакарчук.

Что Вакарчука поразило больше всего

Музыканта больше всего поразили местные жители Бахмута, постоянно находящиеся под непрерывными обстрелами, но пытающиеся создавать "аналог жизни".

"Люди в окрестностях организуют ярмарки, на которых там что-нибудь продают. Это мне запомнилось больше всего из этой поездки. Потому что это такой контраст с военным настроением, которое происходит вокруг. Эти люди продолжают там быть", – подытожил певец.

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Добавим, что в конце января Святослав Вакарчук второй раз за последние полгода приехал в Бахмут, что в Донецкой области. Исполнитель приехал поддержать военных ВСУ.

Любопытно! Святослав Вакарчук в армии имеет звание старшего лейтенанта. Учебу на военной кафедре он в свое время проходил по специальности "социология и психологическая борьба". Так что сейчас именно этим и занимается, поддерживая дух военных с помощью песен и импровизированных концертов.

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