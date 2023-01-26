Лідер гурту "Океан Ельзи" подякував усім українським військовим, які захищають нас на фронті від російських загарбників.

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Ми зараз перебуваємо в українському місті Бахмут. Тут гаряче, але воно нескорене, як і вся Україна. Герої, які захищають Бахмут і всі інші українські міста і села, – не просто герої, це люди, які вже увійшли в історію. Велика честь бути поруч з ними. Нехай кожен залишається живим і неушкодженим і повертається переможцем до своїх родин, а перемога – точно за нами! Слава Україні! Героям Слава!

– виголосив Вакарчук.

Він зняв відео у центрі міста, де можна побачити зруйновані будівлі та чутно звуки пострілів та артирії. Сам виконавець мав на собі захисний шолом та бронежилет.

Зазначимо, що це вже друга поїздка Вакарчука на фронт у Бахмут. Вперше він там був у вересні 2022 року. Тоді в місті ще не була така критична ситуація, як зараз, втім Збройні Сили України чинять опір та продовжують захищати місто. "Фронтове місто, яке є символом українського опору, яке стоїть міцно аж до перемоги", – казав кілька місяців тому Святослав Вакарчук.

Яка ситуація коло Бахмута