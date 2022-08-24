Що найголовніше вдалося українцям за 31 рік: Вакарчук назвав найбільшу цінність

Українці сильно відрізняються від росіян. Хоч раніше багато хто у світі цього не розумів. Вони ніколи не дозволять відібрати в себе головну цінність.

Про це 24 каналу розповів лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук. За його словами, головна цінність українців – це свобода. Саме за неї люди виходили на майдани 2004, 2013-2014 років тощо.

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Революції 2004 та 2013-14 років не дарма були. Саме там загартовувалося, викристалізувалося розуміння та усвідомлення того, що найбільша цінність для українців – це свобода, – наголошує Вакарчук.

Деякі іноземці не усвідомлювали різницю між українцями та росіянами

Вакарчук визнає, що іноземці інколи не розуміли, яка взагалі різниця між українцями та росіянами. Деякі говорили, що мови схожі та й в Україні багато хто спілкується російською. Лідер "Океан Ельзи" завжди відповідав просто та чітко, щоб не входити в довгі суперечки по історії. Адже для українця найбільша цінність це свобода. У росіян такого й близько немає.

Українці виходили на майдан, жертвуючи своїми життями. Скидали ненависного президента через те, що він посягнув на їхню основу цінність – свободу. Поки що в росії я такого собі не уявляю. Саме за це ми сьогодні боремося з нашим північним сусідом, – зазначив Вакарчук.

На його думку, українці завжди мають свою думку або діють за власними відчуттями, через що у нас трапляються певні суперечки один з одним. Але це цілком нормально. Українці повинні говорити один з одним та вирішувати проблемі питання.

"Мені здається, що це єдиний правильний шлях. Він довгий, але єдиновірний. Саме через суперечки, революції, війни, помилки, збиті коліна та лікті пройшли всі сучасні європейські країни. Ми повторюємо цей шлях. Можливо, дещо пізніше, але робимо це швидшими темпами", – впевнений Вакарчук.

Він щиро сподівається, що найближчі роки, а може й місяці будуть визначальними для успішного майбутнього України.

Вакарчук про головну цінність українців та майбутню перемогу України: дивіться відео

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