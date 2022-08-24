Якщо раніше Святослав Вакарчук був хедлайнером усіх шоу до Дня Незалежності, то сьогодні він святкує з бійцями на фронті – співає для тих, хто виборює нашу свободу. Артист каже, що така компанія 24 серпня – це честь для нього.

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Вакарчук привітав з Днем Незалежності з фронту

Вітаю всіх зі святом, з Днем Незалежності, з нашим найбільш важливим днем. Дуже велика честь для мене бути сьогодні з вами й тут говорити з нашими глядачами. Я тут не один, я на передній лінії фронту. Зі зрозумілих причин не можу сказати, де я. Скажу тільки, що це східний участок фронту. Настрій у хлопців чудовий, вони всі змотивовані, заряджені. Я пропоную, щоб всі ми разом привітали Україну. Хлопці, Слава Україні,

– сказав Святослав Вакарчук на камеру.

"Героям слава", – вигукнули захисники у відповідь.

Святослав Вакарчук з бійцями ЗСУ в День Незалежності / Скриншот з відео

"Сто відсотків українців зрозуміли, що за незалежність треба боротися, що її просто так не дарують, що це не щось, що дістається у спадок. Її треба виборювати або народжувати і як дитину плекати все життя, виховувати, захищати. Я думаю, що зараз це розуміють усі, особливо ці хлопці, з якими мені така велика честь сьогодні разом зустрічати свято", – додав лідер "Океану Ельзи".

На завершення Святослав Вакарчук просто у прямому ефірі виконав свій хіт "Все буде добре".

Святослав Вакарчук співає "Все буде добре" бійцям на фронті / Скриншот з відео

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До речі, з Днем Незалежності Святослав Вакарчук привітав і у своєму інстаграмі.

Не питай в інших, коли закінчиться війна. Запитай у себе, що ти зробив для перемоги! З Днем Незалежності, брати і сестри,

– мотивуюче написав артист.