Об этом 24 каналу рассказал лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук. По его словам, главная ценность украинцев – это свобода Именно за нее люди выходили на площади в 2004, 2013-2014 годах.

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Революции 2004 и 2013-14 годов не зря были. Там закалялось, выкристаллизовалось понимание и осознание того, что наибольшая ценность для украинцев – это свобода, – отмечает Вакарчук.

Некоторые иностранцы не понимали разницу между украинцами и россиянами

Вакарчук признает, что иностранцы иногда не понимали, какая вообще разница между украинцами и россиянами. Некоторые говорили, что языки похожи и в Украине многие общаются на русском. Лидер Океан Эльзы всегда отвечал просто и четко, чтобы не входить в долгие споры по истории. Ведь для украинца самая большая ценность – это свобода. У россиян такого и в помине нет.

Украинцы выходили на Майдан, жертвуя своими жизнями. Свергали ненавистного президента из-за того, что он посягнул на их основу ценность – свободу. Пока в россии я такого не представляю. Именно за это мы сегодня боремся с нашим северным соседом, – отметил Вакарчук.

По его мнению, у украинцев всегда есть свое мнение или действуют по собственным ощущениям, из-за чего у нас случаются определенные споры друг с другом. Но это вполне нормально. Украинцы должны говорить друг с другом и решать проблемные вопросы.

"Мне кажется, что это единственный правильный путь. Он длинный, но единоверный. Именно через споры, революции, войны, ошибки, сбитые колени и локти прошли все современные европейские страны. Мы повторяем этот путь. Возможно, несколько позже, но делаем это более быстрыми темпами", – уверен Вакарчук.

Он искренне надеется, что ближайшие годы, а может, и месяцы будут определяющими для успешного будущего Украины.

Вакарчук о главной ценности украинцев и будущей победе Украины: смотрите видео

Добавим, в сети завирусилось архивное видео с Кузьмой Скрябиным, рассказывающим о своих ощущениях на первый День Независимости. У него дрожали ноги от страха и переживания за будущее Украины.