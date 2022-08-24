У ньому юний Андрій Кузьменко давав коментар у програмі, де розповідав про свої відчуття у перший рік незалежності України. Той зізнався, що в нього трусились ноги від переживань. Він не знав, наскільки довгою буде ця незалежність. Але на 7 річницю був твердо переконаний, що Україна була, є і буде.

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Пам'ятаю, у найперший День Незалежності у мене ноги тремтіли від страху, чи триватиме все це довго... А зараз уже сьомий. Дасть Бог буде восьмий, дев'ятий, сотий, сто сьомий. І дай Боже, щоб люди в цій країні відчували себе як вдома, комфортно. Щоб вони не тікали з цієї країни. І я думаю, тоді вона матиме настільки багато сил, що розквітне так, як має цвісти,

– сказав тоді Кузьма.

На іншому відео Надя Дорофєєва від себе привітала шанувальників з великим святом.

Зазначимо, що найближчим часом на 24 каналі вийде велике інтерв'ю з батьками Кузьми – пані Ольгою та паном Віктором. А в день народження Андрія, 17 серпня, ми розповідали, як мама ділилась власними думками, щоб на сьогоднішню війну казав її син.

"Знаєте, як сказала моя невістка Світлана? "Він би вже був хтозна-де". Він казав, що я медик, закінчив медичний університет, тому так чи інакше я принесу якусь користь. Він ще тоді поривався (у 2014 році, – 24 канал), але там була дещо інша ситуація. Він говорив, що "хлопці – у в'єтнамках, мені їх треба взути, машини їм купити". Тому я все, коли приходжу до нього з татом, кажу: "Синочку, подивись, що робиться, де б ти був зараз?", – розповіла Ольга Кузьменко.