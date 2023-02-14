"Любов переможе будь-що": як зірки вітають з Днем Валентина у час війни

14 лютого, у День святого Валентина, зіркові пари вирішили зізнатися близьким людям у коханні. Від деяких слів українських артистів очі наповнюються слізьми, а по шкірі "мурашки". Як зірки привітали своїх других половинок з Днем закоханих – читайте нижче.

24 Канал зібрав привітання від українських артистів та зірок, якими на День Валентина, 14 лютого, рясніють соціальні мережі. Багато з них зізнається, що рік був непростий, але колись день кохання знову буде без смутку.

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Тарас Тополя та його дружина Alyosha

Зіркова сімʼя Тарас Тополя та його дружина Alyosha зворушили мережу чарівними словами кохання та навіть показали милі фото один з одним.

Так, співачка Alyosha опублікувала милий допис зі словами: "Кохаю тебе, Тополька!". Крім того, артистка додала зворушливі слова, наголосивши, що Тарас – воїн за правду і любов у всьому, його сім'я пишається ним.

Водночас сам Тарас Тополя привітав дружину зі святом більш лаконічно. "З Днем закоханих, Alyosha. Дякую за любов, сім‘ю і трьох Тополяток. Кохаю", – написав він.



Тарас Тополя з дружиною опублікували спільні фото до свята / Фото з соцмереж

Потап та Настя Каменських

Попри плітки про розлучення Потапа та Насті Каменських, репер зворушливо привітав кохану з Днем святого Валентина. Він опублікував її фото та зізнався у коханні.

"Для мене кохання – це вона! Моя королева, моя душа, моє натхнення і моя підтримка! Я тебе люблю, зі святом, кохана", – написав Потап.



Потап зворушливо привітав Настю Каменських / Скріншот

Настя Каменських відреагувала на допис чоловіка у коментарях, – опублікувала зворушене емодзі та кілька сердечок. У свою чергу сама співачка опублікувала своє фото, наголосивши, що кохання – це велика рушійна сила, яка керує людьми і спонукає на неймовірні вчинки.

Тарас Цимбалюк

Актор Тарас Цимбалюк побажав у соцмережі бути закоханими, оскільки почуття – зброя. У дописі він опублікував романтичні фото з коханою.

Бережіть і примножуйте любов: вона переможе що завгодно! Цей день важливий! Нехай він існує тільки заради того, щоб зупинитися на мить і вкотре подумати про людину, яка робить тебе щасливішим! Я точно знаю: без кохання життя неповноцінне! І нічого в цьому світі не замінить справжніх емоцій,

– зазначив Цимбалюк.



Тарас Цимбалюк привітав кохану з Днем закоханих / Скріншот

Його кохана Світлана Готочкіна у відповідь теж опублікувала з ним миле відео, написавши: "Дякую тобі за те, що робиш мене щасливою".

Світлана Тарабарова

Співачка Світлана Тарабарова, яка незабаром втретє стане мамою, написала у соцмережі, що для багатьох батьків це “день втомлених”.

"Навіть коли все валиться з рук, коли "ми ж домовлялися в цьому році без подарунків", коли часу на романтику, здається, немає, оскільки діти займають собою весь простір і час. Саме в таку хвилину згадайте, що вони з’явилися на світ саме завдяки вашій любові. Знайдіть хвилину обійняти і поцілувати одне одного і встигнути сказати люблю", – написала вона.



Світлана Тарабарова привітала всіх з Днем Валентина / Скріншот

Катерина Осадча та Юрій Горбунов

Українська ведуча Катерина Осадча зворушливо привітала чоловіка з Днем закоханих. "Цей день для того, щоб ще раз сказати дякую і люблю) Дякую за твоє кохання, люблю тебе!", – написала вона до Юрія Горбунова.

Зірка додала, що цей рік кохання в родинах і парах проходило випробування нервами, стресом, відчаєм і втратами. "Не в моїх силах загоїти всі рани в душі, але знайте, що наступить світлий день і день кохання знову буде, як раніше, без присмаку смутку", – вважає Осадча.



Осадча та Горбунов привітали один одного зі святом закоханих / Скріншот

Ведучий Юрій Горбунов також поділився фото коханої в соцмережах та написав: "День всіх закоханих! Добре, що це свято є! Якби не було, варто було б придумати! Це ще один привід сказати коханій людині – я тебе люблю! Україна переможе, бо любов завжди перемагає!!".

Григорій та Христина Решетники

Зірковий ведучий Григорій Решетник теж привітав свою дружину з Днем закоханих. Він опублікував фото з коханою з Парижу та написав: "Любов – це усі випробування долі проходити разом!".

Христина відреагувала на допис чоловіка у коментарях, – опублікувала кілька сердечок. У Instagram-Stories вона відповіла, що теж кохає Григорія.



Григорій Решетник зворушливо привітав дружину / Скріншот

Володимир Дантес

Співак Володимир Дантес опублікував фото своєї коханої – дизайнерки Даші Кацуріної. Він не став багато говорити, лише подякував їй.

До слова, у День святого Валентина ми поспілкувалися з українськими зірками й дізналися, що для них означає це свято. Про традиції у цей день, його важливість та особисті історії знаменитостей – читайте в ексклюзиві 24 Каналу.