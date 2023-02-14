У День святого Валентина ми поспілкувалися з українськими зірками й дізналися, що для них означає це свято. Про традиції у цей день, його важливість та особисті історії знаменитостей – читайте в ексклюзиві 24 Каналу.

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MamaRika та Сергій Середа

Сергій: "Якщо бути відвертим, то ми не святкуємо День Валентина, бо вважаємо, що краще дарувати подарунки одне одному в будь-який день. Не потрібно чекати рік, щоб подарувати на 14 лютого квіти чи будь-що інше. Це можна зробити, не спираючись на свята. Однак, якщо пригадувати День закоханих, який запам'ятався найбільше, то це було у 2020 році. 12 лютого ми святкували весілля на островах, а 14 був третій день весілля, якщо можна так сказати", – поділився Сергій.

Цього року ми будемо окремо одне від одного. Настя поїхала працювати, а я лишився вдома з дитиною і собакою. Тому святкуватимемо в Zoom, відправлятимемо одне одному в вайбері листівки (сміється – 24 Канал). Ми зідзвонимось, привітаємо одне одного, а, коли Настя повернеться, закриємося в спальні. Ось такі в мене плани. А щодо подарунків, то зараз, у час війни, їх точно не буде. Ті кошти, які можна витратити на подарунок, ми віддаємо на допомогу ЗСУ, щоб наблизити наше спільне свято,

– додав артист.

Анастасія: "Кожен День Валентина у мене яскравий, бо за два дні до нього у нас річниця весілля. Тому останні 3 роки маємо таке подвійне свято. А цього року я святкуватиму окремо від Сергія, бо 14 лютого буду у Львові на концерті у своєї подруги KOLA. Але, коли повернуся додому, то обов'язково влаштуємо собі з чоловіком романтичний вечір".



Сергій Середа та MamaRika / Фото з інстаграму артистки

Ілона Гвоздьова та Іван Хомячук

"На жаль, цього року так вийшло, що ми не разом на 14 лютого, бо я буду виступати на благодійному заході "Незламні" в Буковелі й збирати кошти на медичне обладнання для діточок з центру "Охматдит". Раніше завжди кудись виїжджали із чоловіком: романтична вечеря, готель, подарунки. Але наразі тільки спогади. Раніше чоловік завжди починав ранок з квітів, далі смачна кава, романтична вечеря і ніч кохання. Сподіваюсь, все скоро знов буде так само і навіть краще", – поділилася хореографиня.



Ілона Гвоздьова з чоловіком / Фото з інстаграму танцівниці

Тоня Матвієнко та Арсен Мірзоян

"14 лютого я з Арсеном, зазвичай, працювали, тому святкували вже пізніше. Пригадую, у 2021 році у мене дата була вільна, а Арсен був у турі Україною. Того року він запропонував мені приїхати на концерт в Одесу саме на День закоханих. Купив квиток на потяг, винайняв готельний номер тощо. Приїхала я на декілька годин раніше, тому був час на себе – релакс у ванній, прогулянка берегом моря. Трохи розвіяла голову від побутових та робочих справ. Був час і з Арсеном прогулятися узбережжям. А ввечері вже співала його хіти на концерті. Здається, нічого особливого, але щастя для нас не в коштовних подарунках, а в проведеному разом часі та емоціях", – поділилася артистка.

Цьогоріч в Арсена також виступ. Але, на щастя, в Ніни починаються шкільні канікули й ми приїдемо в Польщу, Арсен доєднається згодом на пару днів. Наша розлука триває з грудня. Знаючи, який Арсен романтик, не здивуюся, якщо на мене буде чекати якийсь сюрприз. Але неоціненною буде наша зустріч та ці два дні, які ми проведемо родиною,

– підкреслила Тоня.



Тоня Матвієнко та Арсен Мірзоян в Одесі / Фото пресслужби артистки

Анастасія Цимбалару та Григорій Бакланов

"До повномасштабної війни завжди намагались цей день зробити особливим. Навіть, якщо зустрічали його на знімальному майданчику, а останні роки 3, здається, так і було. Вигадували, як зробити сюрприз прямо на зйомках, чи виділяли вечір під романтичну вечерю в ресторані. Нам подобався зайвий привід, щоб відсвяткувати своє кохання та подарувати одне одному позитивні емоції.

Цей день закоханих, мабуть, що запам'ятається серед усіх минулих, бо пройде в умовах війни. Попри те, що будь-яке "свято" зараз зустрічаєш з важкою душею. Постараємося, наскільки це можливо, трохи відволіктися і приділити час одне одному. Зранку сходимо на спільне тренування, щоб звільнити себе від негативних емоцій, а потім влаштуємо домашнє побачення під власноруч зроблену вечерю та перегляд українського кіно", – поділилося подружжя.

Традиція у цей день одна – бути разом та намагатися зробити цей день не таким, як інші. А як саме – не так вже й важливо: чи то буде спільний вечір вдома, спільний перегляд фільму, чи смачна вечеря, яку приготували самі. Зараз особливо цінуємо дрібниці. І хоч цього року домовилися без подарунків, все ж найголовніший вже отримали – мати змогу зустріти цей день в коханні та поруч одне з одним,

– підсумували закохані.



Анастасія Цимбалару та Григорій Бакланов / Фото пресслужби акторів

Вікторія Варлей та її коханий Петро

"Минулого року, я вперше святкувала День Валентина зі своїм майбутнім чоловіком. Ми були просто вдвох і я точно розуміла, що саме за нього вийду заміж. Раніше у стосунках такого відчуття не було, навпаки завжди було передчуття, що "трошки не те що мені треба" (усміхається – 24 Канал).

А цього року я з подругами домовилися організувати сюрприз своїм чоловікам. Мабуть, це буде спа день, а потім вечеря в одному із закладів Маямі, враховуючи, що нас буде шестеро, романтичною вечерею це вже не назвеш, але якщо ресторан буде на даху з видом на вечірнє місто, то це додасть романтики", – розповіла акторка.

Традиції щодо цього дня були тільки в школі, тоді я отримувала величезну кількість анонімних валентинок, а потім з дівчатами сиділи й гадали, хто ж ці залицяльники. А зараз традицій вже нема, для мене кожен день як день закоханих, адже я закохана до нестями у свого чоловіка,

– підсумувала Вікторія.



Вікторія Варлей з чоловіком / Фото пресслужби акторки

SUROV

"Дуже хотілося б розповісти історію про щасливі стосунки, але це не про мене. Востаннє День всіх закоханих я святкував 9 років тому. Все, що залишилось в спогадах – це людина, з якою ми святкували, та пісня, яку я тоді написав їй у подарунок. З того часу я забув, що таке справжнє щире кохання, але сподіваюсь, що ситуація не безнадійна (усміхається – 24 Канал).

На превеликий жаль, починаєш щось цінувати лише, коли втрачаєш. 14 лютого цього року планую просити святого Валентина його святих молитов. Вірю, що з Божою допомогою зможу змінитись і він пошле мені другу половинку. Саме ту, з якою ми будемо святкувати День закоханих щодня. І обов'язково напишу про це нову пісню (усміхається – 24 Канал)", – поділився співак.

Бажаю кожній парі миру та сили пережити цей складний час і нехай далека відстань лише зміцнить стосунки!

– підсумував артист.



SUROV / Фото пресслужби співака

Анатолій Анатоліч та Юлія Бойко

"Наразі найкращий подарунок не матеріальний, а такий, що чоловік буде поруч. Ми насолоджуємось цими короткими зустрічами щоразу, коли бачимось. Тому День Валентина у нас раз на півтора місяця. Збіглося, що між благодійними заходами закордоном чоловік проводить п'ять днів з нами і якраз День Валентина припадає на один із цих днів. Оскільки для донечок, коли тато з ними – й так велике свято, то ми проведемо цей день обов'язково всі разом. І з донечками й з синочком. Після школи поїдемо гуляти містом", – розповіла Юлія.

Найкращий подарунок в цей день – відчувати, що ти кохаєш і кохана. Наші стосунки з Анатолічем витримали цей складний період і після 24 лютого ми стали ще більше цінувати одне одного. Скажу впевнено, що стосунки стали міцнішими. Щодо традицій, то чоловік не любить дарувати день в день подарунки. Завжди робить сюрприз до святкової дати. І я ось вже третій ранок поспіль отримую тюльпани різних кольорів. Єдина традиція – це говорити про почуття один одному. І де б не були в цей день – зробили б це обов'язково,

– поділилася кохана шоумена.



Анатолій Анатоліч з дружиною / Фото з особистого архіву Юлії Бойко

Віталій Козловський

"Згадую історію зі старших класів. Коли прийшов до школи у День Валентина і до кінця уроків мене буквально "закидали" валентинками, десь до сотні. Навіть під дверима класу їх залишали (сміється – 24 Канал). Мені було дуже приємно, але водночас ніяково, бо через вік не знав, як реагувати на таку кількість уваги. Зараз згадую про це з теплом, було справді неочікувано! Не на часі й не про мене – хвалитися зробленими в цей день подарунками, нехай вони залишаться між двома. Найдорожче, що може бути – це щирість і взаємність. Матеріальні речі – це приємний додаток до намірів порадувати кохану людину, але вони ніколи не замінять справжні почуття", – поділився музикант.

Вважаю, що романтиці й коханню не просто є місце на війні. Вони необхідні, вони сильніші за війну. Я часто їжджу з виступами до наших військових. Бувало, що хлопці прямо на концертах робили пропозицію своїм дівчатам. І я можу тільки уявити, яка це мотивація в бою – знати, що на тебе чекає кохана, родина,

– додав Віталій.

"Часто хлопці просять записати на відео привіт для коханих. Одного разу після концерту до мене підійшов військовий і попросив поговорити телефоном з його дівчиною, переконати її помиритися, бо перед його від'їздом посварилися, а мою музику вона любить і має мене послухати. Поговорили, пробачила. Хлопець радів. І я радів за них. Іноді на таких виступах – десь у бункерах, чи на полігонах бачу закохані пари – у формі, красиві, молоді, тримаються за руки. І найбільше бажання, щоб швидше була перемога, щоб вони повернулися живими й прожили довге щасливе життя", – підсумував артист.



Віталій Козловський / Фото з інстаграму артиста