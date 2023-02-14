24 Канал поспілкувався з дружинами акторів і музикантів, які були або є на фронті. Зворушливі привітання, які вони адресували коханим захисникам – читайте далі.

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Люблю, бережи себе, – Вероніка Вельч з ніжністю привітала Олега Сенцова

Дружина режисера Олега Сенцова зараз живе з новонародженим сином у США. Її коханий вже майже рік стоїть на захисті України. У День святого Валентина Вероніка звернулася до Олега зі зворушливим привітанням.

Твої побратими знають тебе як відважного командира, кіно-колеги як вимогливого, а часом і дуже вимогливого режисера, ну а я – як мого найдорожчого чоловіка, з яким хочеться знову і знову зустрічати сонце на палубі яхти. Щаслива, що наше життя не було поставлене на паузу. Щаслива, що ми так і не навчились відкладати життя на потім. Що для кожного з нас "любити" – це давати іншому стільки кисню і простору для самореалізації, скільки потрібно. Вдячна, що маємо багато любові, а нинішній день є тільки одним із 365/366, коли хочеться сказати: "Люблю. Бережи себе і нехай Бог береже!"



Олег Сенцов і Вероніка Вельч / Фото з фейсбуку режисера

Ти моє все, – Alyosha з любов'ю звернулася до коханого Тараса Тополі

У перші дні повномасштабного вторгнення Тарас Тополя з друзями став на захист України, а його дружина Олена з дітьми виїхала до Америки. Там вона виступає на благодійних концертах, а також опікується трьома спільними дітьми. Після відведення з фронту лідер "Антитіл" їздив провідувати сім'ю. Хоч День закоханих Олена і Тарас проведуть за тисячі кілометрів одне від одного, це не впливає на їхні щирі почуття, які відстань лише зміцнила.

Не уявляю… Як можу жити без тебе?! Ти моє все! Кохання творить дива! Українці точно знають, що таке кохання! Нехай квітне в наших серцях до кінця!



Олена і Тарас Тополі / Фото з особистого архіву артистки

Я і Мія дуже любимо тебе, – дружина Ярмака зворушливо звернулася до нього у День Валентина

Репер YARMAK теж не залишається осторонь подій, що відбуваються в Україні. Він часто буває на фронті, з колегами є у складі "Культурного десанту". Дружина артиста – Анна Ярмак закликала чоловіка бути обережним і вкотре зізналася в коханні.

Будь обережним, послідовним у своїх діях, спокійним, незважаючи на ситуацію, яка може статися. Не втрачай концентрацію і май постійну віру в те, що все буде добре. А також найважливіше – щоб ангел-охоронець завжди оберігав тебе. Я і Мія (донька Анни та Олександра – 24 Канал) дуже любимо тебе, у нас попереду ще дуже багато планів на це цікаве життя в нашій вільній, незалежній Україні.



YARMAK з дружиною і донькою / Фото з інстаграму Анни Ярмак

Чекаю вдома, – чуттєве звернення Наталки Денисенко до чоловіка в ЗСУ

Актор Андрій Федінчик також пішов служити в ЗСУ. Зараз його дружина Наталка Денисенко з сином залишаються в Києві. Акторка чекає коханого вдома. Наталка та Андрій стали тієюю парою, чиї почуття війна лише зміцнила.

За цей час війни я зрозуміла, наскільки ти близький і дорогий для мене. Я дуже сумую навіть за тим, що раніше вважала твоїми недоліками. Дуже люблю тебе і чекаю вдома.



Наталка Денисенко з чоловіком / Фото з інстаграму акторки