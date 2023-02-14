24 Канал собрал поздравления от украинских артистов и звезд, которыми в День Валентина, 14 февраля, пестрят социальные сети. Многие признаются, что год был непростой, но когда-то день любви снова будет без печали.

К теме Не вместе, но с любовью в сердце: жены звезд-военных обратились к ним в День Валентина

Тарас Тополя и его жена Alyosha

Звездная семья Тарас Тополя и его жена Alyosha тронули сеть волшебными словами любви и даже показали милые фото друг с другом.

Так, певица Alyosha опубликовала милое сообщение со словами: "Люблю тебя, Тополька!". Кроме того, артистка добавила трогательные слова, подчеркнув, что Тарас – воин за правду и любовь во всем, его семья гордится им.

В то же время сам Тарас Тополя поздравил жену с праздником более лаконично. "С Днем влюбленных, Alyosha. Спасибо за любовь, семью и трех Тополяток. Люблю", – написал он.



Тарас Тополя с женой опубликовали общие фото к празднику / Фото из соцсетей

Потап и Настя Каменских

Несмотря на сплетни о разводе Потапа и Насти Каменских, рэпер трогательно поздравил любимую с днем святого Валентина. Он опубликовал ее фото и признался в любви.

"Для меня любовь – это она! Моя королева, моя душа, мое вдохновение и моя поддержка! Я тебя люблю, с праздником, любимая", – написал Потап.



Потап трогательно приветствовал Настю Каменских / Скриншот

Настя Каменских отреагировала на сообщение мужчины в комментариях, – опубликовала трогательное эмодзи и несколько сердечек. В свою очередь, сама певица опубликовала свое фото, подчеркнув, что любовь – это большая движущая сила, которая руководит людьми и побуждает к невероятным поступкам.

Тарас Цымбалюк

Актер Тарас Цымбалюк пожелал в соцсети быть влюбленными, потому что такое чувство – оружие. В сообщении он опубликовал романтические фотографии с любимой.

Берегите и умножайте любовь: она победит что угодно! Этот день важен! Пусть он существует только ради того, чтобы остановиться на миг и еще раз подумать о человеке, который делает тебя счастливее! Я точно знаю: без любви жизнь неполноценна! И ничего в этом мире не заменит настоящих эмоций,

– отметил Цымбалюк.



Тарас Цымбалюк поздравил любимую с Днем влюбленных / Скриншот

Его любимая Светлана Готочкина в ответ тоже опубликовала с ним милое видео, написав: "Благодарю тебя за то, что делаешь меня счастливой".

Светлана Тарабарова

Певица Светлана Тарабарова, которая вскоре станет мамой, написала в соцсети, что для многих родителей это "день усталых".

"Даже когда все рушится из рук, когда "мы же договаривались в этом году без подарков", когда времени на романтику, кажется, нет, поскольку дети занимают собой все пространство и время. Именно в такую минуту вспомните, что они появились на мир именно благодаря вашей любви. Найдите минуту обнять и поцеловать друг друга и успеть сказать люблю", – написала она.



Светлана Тарабарова поздравила всех с Днем Валентина / Скриншот

Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов

Украинская ведущая Екатерина Осадчая трогательно поздравила мужчину с Днем влюбленных. "Этот день для того, чтобы еще раз сказать спасибо и люблю) Спасибо за твою любовь, люблю тебя!", – написала она Юрию Горбунову.

Звезда добавила, что этот год любви в семьях и парах проходило испытание нервами, стрессом, отчаянием и потерями. "Не в моих силах залечить все раны в душе, но знайте, что наступит светлый день и день любви снова будет, как раньше, без привкуса печали", – считает Осадчая.



Осадчая и Горбунов поздравили друг друга с праздником влюбленных / Скриншот

Ведущий Юрий Горбунов также поделился фото любимой в соцсетях и написал: "День всех влюбленных! Хорошо, что это праздник есть! Если бы не было, стоило бы придумать! Это еще один повод сказать любимому человеку – я тебя люблю! Украина победит, потому что любовь всегда побеждает!!".

Григорий и Кристина Решетники

Звездный ведущий Григорий Решетник тоже поздравил свою жену с Днем влюбленных. Он опубликовал фото с любимой из Парижа и написал: "Любовь – это все испытания судьбы проходить вместе!".

Кристина отреагировала на сообщение мужчины в комментариях, – опубликовала несколько сердечек. В Instagram-Stories она ответила, что тоже любит Григория.



Григорий Решетник трогательно поздравил жену / Скриншот

Владимир Дантес

Певец Владимир Дантес опубликовал фото своей любимой – дизайнера Даши Кацуриной. Он не стал много говорить, только поблагодарил ее.

К слову, в День святого Валентина мы пообщались с украинскими звездами и узнали, что для них значит этот праздник. О традициях в этот день, его важности и личных историях знаменитостей – читайте в эксклюзивные 24 Канала.