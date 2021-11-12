Участь в телепроєктах – це чудова можливість завоювати прихильність публіки, отримати піар. Навіть ті учасники, які не ставили перед собою за мету популярність після "Холостячці", отримали її.

Зверніть увагу "Холостячка" 2 сезон: яким було життя учасників до проєкту – фото

Хтось з чоловіків вже знайшов своє кохання, а деякі досі в пошуках. Далі дивіться, як учасники популярного шоу живуть зараз.

Андрій Рибак

Радіоведучий поновив стосунки з дівчиною Аліною, з якою розійшовся перед участю в проєкті. Тепер пара не приховує почуттів і часто ділиться в соцмережах спільними фото. Андрій розповідав, що вибачався перед коханою за те, що покинув її і пішов на "Холостячку", однак тепер вони щасливі разом і раді, що все склалося саме так. 26 вересня їхній історії виповнився рік й Рибак прагне, щоб вона не закінчувалася.

Андрій Рибак з коханою / Фото з інстаграму ведучого

Андрій Шатирко

У мережі були чутки щодо роману Андрія з блогеркою та багатодітною мамою Софією Стужук. Місяць він прожив разом із нею та її дітьми з Лос-Анджелесі, вони часто проводили час разом, однак стосунки не склалися. Згодом виявилося, що Шатирко та Стужук декілька разів припиняли та поновлювали спілкування, однак нещодавно Андрій заявив, що тепер їхнє спілкування остаточно закінчилося.

Зараз Шатирко розвиває власний бізнес, проводить марафони по енергії, у яких вже взяли участь понад 62 тисячі людей.

Життя Андрія Шатирка після "Холостячки" / Фото з інстаграму Шатирка

Євген Ковтуненко

Юрист і ресторатор після участі в реаліті-шоу почав активно розвивати особистий блог в інстаграмі. Євген часто буває в компанії блогерів, багато подорожує, відвідує різні вечірки та виступає перед публікою. Більшість часу він приділяє ресторану та юриспруденції. Нещодавно у розмові чоловік розповідав нам, що його робота пов'язана з багатьма важливими зустрічами, які допомагають розвивати бізнес у різних сферах. Успішний чоловік все ще перебуває в пошуках свого кохання.

До теми Інтерв'ю з Євгеном Ковтуненком: про новий сезон "Холостячки" та особисте життя

Життя Євгена Ковтуненка після участі в "Холостячці" / Фото з інстаграму Ковтуненка