За тим, як Злата Огнєвіч шукає кохання на реаліті-шоу "Холостячка", вже 2 місяці спостерігає вся країна. Особлива увага прикута до учасників, адже в глядачів вже є свої фаворити. Не секрет, що участь в телепроєктах приносить популярність у соціальних мережах. Які фото можна знайти на сторінках чоловіків у соціальних мережах – дивіться далі.
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Максим Тарапата
- Вік: 32 роки
- Місто: Шанхай, Київ
- Чим займається: співзасновник декількох компаній у Шанхаї
- Захоплення: серфінг, лижі, вокал, сальса, вміє каліграфічно писати ієрогліфи.
Що Максим Тарапата публікує в соцмережах / Фото з інстаграму Максима Тарапати
Дмитро Шевченко
- Вік: 37 років
- Місто: Львів
- Чим займається: власник клінінгової компанії, будівельної компанії, студії дизайну
- Захоплення: спортзал, бокс, кікбоксинг.
Що Дмитро Шевченко публікує в соцмережах / Фото з інстаграму Дмитра Шевченка
Андрій Хветкевич
- Вік: 38 років
- Місто: Тулум
- Чим займається: власник IT-компанії
- Захоплення: фрідайвінг (чемпіон України та США)
Що Андрій Хветкевич публікує в соцмережах / Фото з інстаграму Андрія Хветкевича
Андрій Задворний
- Вік: 32 роки
- Місто: Київ
- Чим займається: має виробництво дерев'яних розвивальних іграшок для дітей від року до 10
- Захоплення: парапланеризм, мала авіація, баскетбол, тайський бокс, дайвінг, подорожі.
Що Андрій Задворний публікує в соцмережах / Фото з інстаграму Андрія Задворного
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