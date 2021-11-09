"Юрист на мільярд" дивував головну героїню "Холостячки" Ксенію Мішину й намагався завоювати її серце. Під час розмови Євген поділився своїми враженнями від нового сезону, Злати Огнєвіч. Про все це та життя Ковтуненка після реаліті, яке транслюють на телеканалі СТБ, – читайте далі.

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Про новий сезон "Холостячки"

Якими були враження від перегляду першого випуску нового сезону "Холостячки"?

Після першого сезону я став фанатом "Холостячки". Це моє найулюбленіше реаліті-шоу, тому дуже сподобався перший випуск.

Пригадували тоді, як все відбувалося рік тому, коли Ви були на місці учасників?

Дивлячись перший випуск, згадував, як на місці учасників минулого року був я. Тоді було дуже цікаво, але в деяких моментах – важко. Перша зйомка тривала понад 30 годин. Коли дивився на учасників другого сезону, намагався розгледіти, в якому вони стані – втомилися чи повні сил. Але звісно, що була ностальгія.



Євген Ковтуненко на першій вечірці "Холостячки" / Фото з інстаграму Ковтуненка

Троянду першого враження цього року отримав Роман Васильєв. Ви очікували, що станеться саме так?

Я не міг передбачити, хто отримає троянду першого враження. Холостячка – це особистість. У Злати є певні вподобання, тому це значить, що Роман зміг достукатися до її серця.

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Які Ваші фаворити у цьому сезоні?

Не можу сказати, що маю фаворитів, але найбільше мені імпонують бізнесмени. Це Андрій Задворний, Андрій Хветкевич, Максим Тарапата. Цікаво спостерігати, як вони розкриваються в шоу.

Нещодавно Олексій Тригубенко в інстаграм-дописі зазначав, що чоловіки, які борються за серце Злати Огнєвіч, порівнюють перший та другий сезони, Ви також це помітили?

Якби в першому сезоні ми мали з ким порівнювати, то було б легше. Звісно, що для чоловіків наш сезон був орієнтиром. Але вважаю, що кожна людина – особистість, тому всі ці порівняння не мають значення.

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У чому відмінності між Ксенією Мішиною та Златою Огнєвіч? Яка з "Холостячок", на Вашу думку, краща?

Це дві зовсім різні дівчини. Не можу сказати, яка з них краща. Очевидно, що Ксенія Мішина більше подобається мені, але Злата також неперевершена, вона зірка. Вони обидві достойні того, щоб бути головними героїнями цього проєкту.

Які моменти з тих, що вже побачили у новому сезоні, Вам сподобалися найбільше? Можливо, вразили якісь побачення?

Учасники цього сезону змогли поїхати за кордон. У нас не було такої можливості, оскільки минулого року був суворий карантин. Мені здається, що набагато крутіше, коли є змога організувати побачення в іншій країні.

Що Ви порадили учасникам, якби зустрілися з ними перед початком зйомок?

Якби я зустрівся з учасниками до початку зйомок, то сказав би не звертати увагу на перший сезон, а бути собою і робити так, як підказує серце. Все-таки це реаліті й цікаво дивитися за тим, як проявляється окрема особистість. Щирість більше сподобається глядачу, ніж награність.

Життя після проєкту

Зараз Ви часто зустрічаєтеся з учасниками минулого сезону. Дружба між чоловіками після такого проєкту існує?

Дружба між чоловіками після проєкту існує. Принаймні у нашому сезоні. Після закінчення зйомок пройшов рік, але ми все ще товаришуємо, підтримуємо дружні стосунки. Проєкт та певна мета на той момент поєднали нас.

Участь в реаліті-шоу завжди приносить певну популярність, цього не уникнути. Чи змінилося Ваше коло спілкування після "Холостячки"?

У моєму колі спілкування побільшало неодружених чоловіків. Також почав дружити з дівчатами, з "Холостяку". Зробили певне ком’юніті, ніби випускники однієї школи. Маємо спільні теми для обговорення.

Ви активно розвиваєте особистий блог в інстаграмі. Що надихнуло на це?

В інстаграмі зареєструвався у 2013 році, з 2014 року публікую відео на ютубі. Можна сказати, що блог почав вести саме у цей час. Після "Холостячки" змінилася лише кількість підписників, людей, які зацікавилися мною. До проєкту в мене було приблизно 20 тисяч фоловерів. Зараз блог більш професійний. Намагаюся мотивувати, допомагати, надихати людей. З’явилася певна соціальна місія. Розумію відповідальність перед людьми.



Євген Ковтуненко на вечірці для блогерів / Фото з інстаграму Ковтуненка

Після "Холостячки" дівчата писали Вам з пропозиціями зустрітися, сходити на каву?

Такі пропозиції бувають, але не часто. Ба більше, у мене дуже мало часу для таких посиденьок. Я читаю приватні повідомлення, відповідаю, пояснюю, чому не можу. Намагаюся відповідати на всі повідомлення.

На Вашу думку, можна знайти справжнє кохання з допомогою соціальних мереж?

Вірю, що це можливо. Це умови сучасного життя. Саме через соціальні мережі я познайомився з багатьма цікавими людьми, тому цілком реально знайти там і кохання.

Як зараз проходить Ваш робочий день?

Я прокидаюся, після чого займаюся спортом. Влітку бігав самостійно, а тепер маю особистого тренера, з яким тренуюся в залі. Потім приходжу додому, приймаю душ, медитую, снідаю. Спускаюся у власний ресторан, оскільки мешкаю в тому ж будинку, де він розташований. Якщо не поснідав вдома, то роблю це там або ж одразу проводжу робочі зустрічі. Після цього їду у свою юридичну компанію, де також маю ділові зустрічі. Деякі моменти вирішую в місті. Мій робочий день проходить в режимі: з офісу в офіс, з ресторану в ресторан.

Загалом моя робота пов’язана з важливими зустрічами щодо моїх інвестиційних проєктів, юридичної компанії, особистими зустрічами.

А як любите відпочивати?

Обожнюю туризм. Люблю відвідувати інші країни, міста, Карпати. Для мене це найкращий відпочинок. Не люблю сидіти вдома.

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Серце Євгена Ковтуненка зараз вільне?

Так, моє серце вільне. Чесно кажучи, я цілий рік намагався зробити все, щоб знайти своє кохання. Ходив на побачення, залицявся до дівчат, які мені подобалися. Але наразі продовжую пошуки. Рано чи пізно і на моїй вулиці буде свято.