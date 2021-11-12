Участие в телепроектах – это прекрасная возможность завоевать расположение публики, получить пиар. Даже те участники, которые не ставили перед собой целью известность после "Холостячки", получили ее.
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Кто-то из мужчин уже нашел свою любовь, а некоторые до сих пор в поисках. Далее смотрите, как участники популярного шоу живут сейчас.
Андрей Рыбак
Радиоведущий возобновил отношения с девушкой Алиной, с которой разошелся перед участием в проекте. Теперь пара не скрывает чувств и часто делится в соцсетях совместными фото. Андрей рассказывал, что извинялся перед любимой за то, что бросил ее и ушел на "Холостячку", однако теперь они счастливы вместе и рады, что все сложилось именно так. 26 сентября их истории исполнился год и Рыбак стремится, чтобы она не заканчивалась.
Андрей Рыбак с любимой / Фото из инстаграма ведущего
Андрей Шатырко
В сети были слухи относительно романа Андрея с блогершей и многодетной мамой Софией Стужук. Месяц он прожил вместе с ней и ее детьми в Лос-Анджелесе, они часто проводили время вместе, однако отношения не сложились. Впоследствии оказалось, что Шатырко и Стужук несколько раз прекращали и возобновляли общение, однако недавно Андрей заявил, что теперь их общение окончательно закончилось.
Сейчас Шатырко развивает собственный бизнес, проводит марафоны по энергии, в которых уже приняли участие более 62 тысяч человек.
Жизнь Андрея Шатырко после "Холостячки" / Фото из инстаграма Шатырко
Евгений Ковтуненко
Юрист и ресторатор после участия в реалити-шоу начал активно развивать личный блог в инстаграме. Евгений часто бывает в компании блогеров, много путешествует, посещает различные вечеринки и выступает перед публикой. Большую часть времени он уделяет ресторану и юриспруденции. Недавно в разговоре мужчина рассказывал нам, что его работа связана со многими важными встречами, которые помогают развивать бизнес в разных сферах. Успешный мужчина все еще находится в поисках своей любви.
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Жизнь Евгения Ковтуненко после участия в "Холостячке" / Фото из инстаграма Ковтуненко
Алексей Тригубенко
Этого участника больше всего полюбили зрители реалити-шоу, которые всем сердцем болели и были уверены, что в финале Ксения Мишина выберет именно Алексея. Однако в финале мужчина не получил от девушки заветное "да". Тригубенко отмечал, что не хочет больше искать любви. Чтобы утолить боль после шоу, он погрузился в работу. Также начал развивать личный блог, посещать различные телешоу как зритель и эксперт.
Жизнь Алексея Тригубенко после участия в "Холостячке" / Фото из инстаграма Тригубенко