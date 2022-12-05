Після скандальних висловлювань на зірок полився хейт. Тоді знаменитості виправдовувалися, що зараз вчать українську мову.

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Маша Єфросиніна про мовний скандал

Та заяви про вивчення мови викликали ще більше обговорення. Єфросиніна отримала хейт навіть на адресу своїх дітей.

І всі люди, які заср*ли мене, бажали моєму сину здохнути, підірвавшись на міні. І щоб моїй старшій дитині плеснули кислотою… Це захисники української мови бажали мені такого,

– сказала Єфросиніна.

Вона додала, що ніхто не поцікавився, що від травня її сторінка в інстаграмі повністю україномовна, що всі інтерв'ю дає українською. Але зараз Єфросиніна визнає, що влітку помилилася у висловлюваннях про мову, бо не розуміла, наскільки тригерною для суспільства є ця тема.

"Я облажалась. Якби тоді була в Україні, то, мабуть, так не сказала. Я була в Європі, як і всі люди, хто виїхав з дітьми. Жила в новинах, страждала в новинах. Але точно не відчувала, як змінився наратив щодо мови. І тоді робила цей випуск ще дійсно в усвідомленні того, що "Дорослих дівчаток" люблять за чесність. От ми такі, як є. Я абсолютно наївно подумала, що ця чесність так само буде сприйнята, як будь-яка, яку ми говорили. І облажалась", – відверто зізналася ведуча.

За словами Єфросиніної, деякі блогери та інші відомі люди публічно цькували її, щоб заробити на цьому скандалі.

Були ті, хто робив це на замовлення. Я це знаю точно, бо ці ролики потім були на просуванні. Були ті, хто дійсно обурився і розчарувався. Я їх розумію,

– поділася Маша.

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