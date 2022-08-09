Переможниця "Танців з зірками" Ілона Гвоздьова ще до повномасштабного вторгнення почала будувати будинок. Війна скоригувала її плани, однак будівництво продовжується.
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Ілона Гвоздьова про заробіток
Хореографиня розповіла, що на своє помешкання вона з чоловіком накопичила певну суму ще до війни, тому вони й вирішили зняти з паузи будівництво.
Тепер Ілона Гвоздьова хапається за кожну можливість, щоб заробити. Її чоловік наразі не має роботи, однак він самостійно контролює процес будівництва, що дозволяє економити фінанси.
"Я знаходжу роботу, я викладаю дітям, їжджу в університет, на якісь дитячі майстер-класи. Коротко кажучи, я роблю все, де до цього я, можливо, навіть не працювала. Я хапаюся за найменшу можливість. У мене корона не впала, я працюю в різних статусах, і ми продовжуємо будувати будинок. Тим паче, що у чоловіка наразі немає роботи", – поділилась танцівниця.
Як заробляють зірки під час війни
- Злата Огнєвіч не має можливості заробляти на концертах, адже практично всі з них благодійні. Тому їй приносять кошти блогерство, рекламні проєкти та прослуховування пісень.
- Alyosha розповідала, що за більшість її виступів оплачували лише дорогу та харчування, але вона просить організаторів заплатити їй гонорар, адже не хоче сидіти на шиї у свекрухи.
- TAYANNA отримала гонорари за 2 виступи в Польщі: 2 тисячі доларів та 200 євро. Також тисячу євро їй принесли роялті.