Як тільки не називаю його, – Настя Каменських зізналася, як вдома звертається до Потапа

Українська співачка Настя Каменських у другому сезоні "Маски" зайняла місце серед зіркових детективів. Вона разом із колегами та глядачами відгадує, хто ж ховається під яскравими костюмами. В одному з випусків виконавиця розповіла, як ласкаво вдома називає коханого Потапа.

У 5 випуску 2 сезону "Маски" на сцені виступив запальний бунтар Котик. Зіркові детективи припускають, що під цим костюмом може ховатися чоловік Насті Каменських – Потап. Однак NK запевняє, що це не так.

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Після виступу персонаж звернувся до артистки з інтимним проханням. Котик попросив NK здійснити його давню мрію: "Було б класно, якби ти, Настю, виконала моє прохання. У реальному житті це неможливо, а ось у шоу "Маска" можливо все! Будь ласка, почухай мене за вушками".



Котик і NK / Фото пресслужби

Як NK вдома називає коханого

Колеги NK зазначили, що Котик – це точно Потап. Олег Винник навіть поділився цікавими подробицями з життя відомого подружжя: "Настя завжди називає Потапа Котиком". Каменських відповіла, що це зовсім нічого не означає.

Я на Олексія кажу і хлопчик, і котик, і бусік, і мусік-пусік… Як тільки не називаю його,

– запевнила Настя.

Коли зірка таки підійшла до Котика, щоб почухати його вушко, Оля Полякова зазначила, що під костюмом не може бути Потап, бо учасник, який ховається, набагато нижчий за репера.