У 5 випуску 2 сезону "Маски" на сцені виступив запальний бунтар Котик. Зіркові детективи припускають, що під цим костюмом може ховатися чоловік Насті Каменських – Потап. Однак NK запевняє, що це не так.

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Після виступу персонаж звернувся до артистки з інтимним проханням. Котик попросив NK здійснити його давню мрію: "Було б класно, якби ти, Настю, виконала моє прохання. У реальному житті це неможливо, а ось у шоу "Маска" можливо все! Будь ласка, почухай мене за вушками".



Котик і NK / Фото пресслужби

Як NK вдома називає коханого

Колеги NK зазначили, що Котик – це точно Потап. Олег Винник навіть поділився цікавими подробицями з життя відомого подружжя: "Настя завжди називає Потапа Котиком". Каменських відповіла, що це зовсім нічого не означає.

Я на Олексія кажу і хлопчик, і котик, і бусік, і мусік-пусік… Як тільки не називаю його,

– запевнила Настя.

Коли зірка таки підійшла до Котика, щоб почухати його вушко, Оля Полякова зазначила, що під костюмом не може бути Потап, бо учасник, який ховається, набагато нижчий за репера.

Нагадаємо, Потап розповідав, що вдома він і Настя спілкуються українською мовою. Мама NK вже давно говорить українською, тому мовне питання у їхній сім'ї вирішилось швидко. Однак у соцмережах та інтерв'ю подружжя здебільшого розмовляє російською.