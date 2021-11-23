Ймовірно, новий образ Каменських обрала для чергової фотосесії або ж участі у розважальному шоу. Але він неабияк сподобався її прихильникам.
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Артистка вдягнула чорну шкіряну сукню довжиною до колін, яка чудово підкреслила усі її вигини тіла. У платті також є горловина та довгі рукави, які роблять образ більш буденним. Але додати родзинки вбранню Настя вирішила масивними сережками, які виглядали з її зібраного назад кінського хвоста. Для завершення образу співачка взула стильні босоніжки чорного кольору на тонких підборах, грайливо взявшись за один із них рукою.
"Назад до чорного", – підписала фото Каменських.
Розкішна Настя Каменських / Фото з інстаграму співачки
Яскравого контрасту фото додали червоні стіни, між якими стояла зірка.
Реакція мережі
Фанати NK вже встигли засипати улюбленицю захопливими коментарями:
- "Дуже стильно";
- "Жінка-кішка";
- "Ну левиця ж";
- "Радикально, але дуже красиво";
- "Крута";
- "Богиня";
- "Ти дуже розкішна жінка".
Зазначимо, що Каменських раніше вже публікувала фото в цьому образі у гримерні та отримала десятки приємних слів.
Настя Каменських у сукні з екошкіри / Фото з інстаграму співачки