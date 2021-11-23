Ймовірно, новий образ Каменських обрала для чергової фотосесії або ж участі у розважальному шоу. Але він неабияк сподобався її прихильникам.

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Артистка вдягнула чорну шкіряну сукню довжиною до колін, яка чудово підкреслила усі її вигини тіла. У платті також є горловина та довгі рукави, які роблять образ більш буденним. Але додати родзинки вбранню Настя вирішила масивними сережками, які виглядали з її зібраного назад кінського хвоста. Для завершення образу співачка взула стильні босоніжки чорного кольору на тонких підборах, грайливо взявшись за один із них рукою.

"Назад до чорного", – підписала фото Каменських.



Розкішна Настя Каменських / Фото з інстаграму співачки

Яскравого контрасту фото додали червоні стіни, між якими стояла зірка.

Реакція мережі

Фанати NK вже встигли засипати улюбленицю захопливими коментарями:

"Дуже стильно";

"Жінка-кішка";

"Ну левиця ж";

"Радикально, але дуже красиво";

"Крута";

"Богиня";

"Ти дуже розкішна жінка".

Зазначимо, що Каменських раніше вже публікувала фото в цьому образі у гримерні та отримала десятки приємних слів.



Настя Каменських у сукні з екошкіри / Фото з інстаграму співачки