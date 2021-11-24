В 5 выпуске 2 сезона "Маски" на сцене выступил зажигательный бунтарь Котик. Звездные детективы предполагают, что под этим костюмом может скрываться муж Насти Каменских – Потап. Однако NK уверяет, что это не так.

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После выступления персонаж обратился к артистке с интимной просьбой. Котик попросил NK осуществить его давнюю мечту: "Было бы классно, если бы ты, Настя, выполнила мою просьбу. В реальной жизни это невозможно, а вот в шоу "Маска" возможно все! Пожалуйста, почухай меня за ушками".



Котик и NK / Фото пресс-службы

Как NK дома называет любимого

Коллеги NK отметили, что Котик – это точно Потап. Олег Винник даже поделился интересными подробностями из жизни известных супругов: "Настя всегда называет Потапа Котиком". Каменских ответила, что это ровным счетом ничего не значит.

Я на Алексея говорю и мальчик, и котик, и бусик, и мусик-пусик... Как только не называю его,

– заверила Настя.

Когда звезда таки подошла к котику, чтобы почесать его ушко, Оля Полякова отметила, что под костюмом не может быть Потап, потому что участник, который прячется, намного ниже рэпера.

Напомним, Потап рассказывал, что дома он и Настя общаются на украинском языке. Мама NK уже давно говорит на украинском, поэтому языковой вопрос в их семье решился быстро. Однако в соцсетях и интервью супруги в основном разговаривают на русском.