Як у тіктоці здружили Італію та Україну через Євробачення: відео, від яких хочеться танцювати

Після перемоги Італії на Євробаченні користувачі тіктоку та інших соцмереж не припиняють слухати пісню Zitti e buoni гурту Måneskin. Незважаючи на те, що Україна зайняла 5 місце у конкурсі, пісню SHUM гурту Go_A слухають не менше.
Ще від початку перебування гурту Go_A у Роттердамі українцями дуже зацікавились європейці. Після першої репетиції на Євробаченні їхні позиції у букмекерській таблиці змістились із 18 на 8 місце, а вже після першого півфіналу – на 4. У фіналі Євробачення колектив Go_A посів 5 місце через низькі бали журі, а от глядачі нагородили українців справедливим другим місцем.
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Саме тому італійський гурт Måneskin та український Go_A стали об'єктом захоплення серед меломанів – їхні пісні лунають у всіх соцмережах, на вулицях міст та у громадських закладах. Про це також написали на інстаграм-сторінці Суспільного.
Користувачі тіктоку подружили учасників Євробачення з Італії та України. Сотні тисяч переглядів набирають відео з вокалістами гуртів Go_A та Maneskin – Даміано і Катерини. Єврофани поєднують їхні образи, пісні та переможний "вайб",
– йдеться у підписі до відео.
Редакція Showbiz 24 пропонує переглянути найпопулярніші відеоролики, де меломани насолоджуються піснями італійців та українців, поєднуючи їхні треки.
Що відомо про пісні італійців та українців?
- Пісня Zitti E Buoni увійшла в перелік 10 найпопулярніших треків світу. Відеоролик з виступом Måneskin у ютубі також переглянули майже 26 мільйонів разів.
- А композиція SHUM б'є рекорди музичних сервісів Spotify та iTunes. Трек також увійшов у TOP 10 в категорії Worldwide Songs і в TOP 5 European Songs. Зокрема SHUM – перша україномовна пісня, що потрапила у глобальний чарт Spotify TOP 200. Зараз трек займає 69 позицію.