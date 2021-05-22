Україну представляє гурт Go_A. До початку Євробачення Україна не входила в топ-10 можливих переможців, але в півфіналі Go_A "наробили шуму" і настільки вразили європейських глядачів та експертів, що зараз їх вважають четвертим фаворитом на перемогу. Трійка претендентів на перемогу від FAVBET: Італія, Франція і Мальта.

Варте уваги Пісня Go_A для Євробачення-2021 залетіла на 5 сходинку світового рейтингу Spotify

Найбільші шанси на перемогу в італійського гурту Maneskin з піснею "Zitti E Buoni". На другому місці – мальтійська співачка Destiny з композицією "Je Me Casse".

Також у трійці лідерів французька співачка Барбара Праві, що виступатиме з піснею "Voila".

Серед них варто особливо відзначити італійців, адже не так часто рок-пісня має реальні шанси на перемогу в поп-конкурсі.

Фінал Євробачення відбудеться цієї суботи 22 травня у Роттердамі на Ahoy Arena.

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