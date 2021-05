Наробили SHUMу, – як соцмережі реагують на виступ України на Євробаченні-2021

Український гурт Go_A 22 травня розірвав сцену Євробачення. І хоча перше місце у пісенному конкурсі ми не здобули, але фантастичний вокал та музика точно вкрали мільйони сердець не лише в Україні, але й за кордоном.

Go_A спричинили такий фурор на головній пісенній сцені 2021 року, що обговорення не вщухають навіть на наступний день після виступу. 24 канал зібрав реакцію українських політиків, зірок шоу-бізнесу та простих українців.

Яке місце посіла Україна на Євробаченні-2021

Гурт Go_A потрапив у п'ятірку найкращих виконавців за підсумками голосування як глядачів, так і членів жюрі. Здобувши прихильність мільйонів, Go_A змогли вибороти 5 місце на Євробаченні-2021. Колектив отримав 364 бали – 97 балів від журі з різних країн та 267 балів від телеглядачів!

Реакція політиків та громадськості

За результатами лише глядацьких голосів, фолькгурт посів друге місце.

Президент Володимир Зеленський в інстаграмі назвав виступ Go_A на Євробаченні-2021 крутим, а результат – гідним.

Чудова промоція України у світі. Чудова пісня з присмаком душі нашої країни,

– написав президент України

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко привітав Go_A з формально п'ятим місцем, заявивши, що український гурт все ж посів друге місце за версією глядачів.

П'ятий Президент України Петро Порошенко подякував українського гурту за потужну енергетику і за можливість пишатися. Він додав, що для всіх українців Go_A переможці.

Український нардеп Володимир В'ятрович зазначив, щоб знайти своє місце у сучасному світі важливо не загубити себе, не втратити своєї унікальності. Він додав, що тепер вся Європа співатиме: see you we you.

Українська мова, багата етнічна культура – це наша унікальність, наша можливість бути виразними на мозаїці світової культури. Дякую Go-A за те, що так гарно прошуміли на Євробаченні,

– написав нардеп.

Водночас український телеведучий Майкл Щур опублікував у твіттері фото трунірної таблиці з проміжним результатом. Він наголосив, що Go_A – крутезні.

Українці вітали Італію

Крім підтримки українського гурту, користувачі у соцмережах привітали з перемогою й італійських виконавців. До прикладу, один з користувачів написав, що у такий спосіб рокери з Італії помстилися за O.Torvald.

Нагадаємо, український рок-гурт брав участь у пісенному конкурсі у 2017 році, але тоді, на жаль, посів лише 24-те місце з 26.

Що відомо про цьогорічних переможців? Переможцем пісенного конкурсу Євробачення-2021 став гурт Måneskin, який Переможцем пісенного конкурсу Євробачення-2021 став гурт Måneskin, який представляє Італію . Пісня гурту Zitti e buoni так сильно припала до душі і глядачам, і журі, що Måneskin отримав за неї 524 бали.

Як Україну підтримали сусіди

Попри чималу підтримку польських глядачів українського гурту, користувачі соцмереж звернули увагу, що судді з Польщі не віддали жодного балу Go_A. І хоча Євробачення мало б бути суто пісенним конкурсом, як ми бачимо, без політики нікуди.

Це підтверджує і голосування російських суддів, які також не віддали Україні жодного голосу. А от російським глядачам пісня Go_A сподобалася – вони підтримали нас сімома балами.

Натомість Україна отримала по 12 балів від литовських глядачів та жюрі. У соцмережах вже з'явилися жартівливі заклики їхати на заробітки не до Польщі, а до Литви.

До речі, до колегії жюрі в українців також назбиралося чимало претензій. Це і не дивно, адже якби не оцінки суддів, Україна могла б посісти значно вищу позицію у турнірній таблиці.

Ну і звісно, куди ж без жартів. Мережа просто вибухнула мемами та замальовками на тему Євробачення. Ми зібрали для вас найсмішніше.

Підтримуємо Go_A і безмежно пишаємось!