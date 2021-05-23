Наделали SHUMа – как соцсети реагируют на выступление Украины на Евровидении-2021

Украинская группа Go_A 22 мая порвали сцену Евровидения. И хотя первое место в песенном конкурсе мы не получили, но фантастический вокал и музыка точно украли миллионы сердец не только в Украине, но и за рубежом.
Go_A вызвали такой фурор на главной песенной сцене в 2021 году, что обсуждения не стихают даже на следующий день после выступления. 24 канал собрал реакцию украинских политиков, звезд шоу-бизнеса и простых украинцев.
Важно Невероятно, – победители Евровидения-2021 оценили выступление Go_A и спели SHUM
Какое место заняла Украина на Евровидении-2021
Группа Go_A попал в пятерку лучших исполнителей по итогам голосования как зрителей, так и членов жюри. Получив приверженность миллионов, Go_A смогли завоевать 5 место на Евровидении-2021. Коллектив получил 364 балла – 97 баллов от жюри из разных стран и 267 баллов от телезрителей!Обратите внимание! По результатам только зрительских голосов, фолк-группа заняла второе место.
Реакция политиков и общественности
Президент Владимир Зеленский в инстаграме назвал выступление Go_A на Евровидении-2021 крутым, а результат – достойным.
Замечательная промоция Украины в мире. Замечательная песня с привкусом души нашей страны,
– написал президент Украины
Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко поздравил Go_A с формально пятым местом, заявив, что украинская группа все же заняла второе место по версии зрителей.
Пятый Президент Украины Петр Порошенко поблагодарил украинскую группу за мощную энергетику и за возможность гордиться. Он добавил, что для всех украинцев Go_A победители.
Украинский нардеп Владимир Вятрович отметил, чтобы найти свое место в современном мире важно не потерять себя, не потерять своей уникальности. Он добавил, что теперь вся Европа будет петь: see you we you.
Украинский язык, богатая этническая культура – это наша уникальность, наша возможность быть выразительными на мозаике мировой культуры. Спасибо Go-A за то, что так хорошо прошумели на Евровидении,
– написал нардеп.
В то же время украинский телеведущий Майкл Щур опубликовал в твиттере фото турнирной таблицы с промежуточным результатом. Он отметил, что Go_A – крутые.
Украинцы поздравляли Италию
Кроме поддержки украинской группы, пользователи в соцсетях поздравили с победой и итальянских исполнителей. К примеру, один из пользователей написал, что таким образом рокеры из Италии отомстили за O.Torvald.
Напомним, украинская рок-группа принимала участие в песенном конкурсе в 2017 году, но тогда, к сожалению, заняла лишь 24-е место из 26.
Что известно о победителях?
Победителем песенного конкурса Евровидение-2021 стала группа Måneskin, представляющая Италию. Песня группы Zitti e buoni так сильно пришлась по душе и зрителям, и жюри, что Måneskin получил за нее 524 балла.
Как Украину поддержали соседи
Несмотря на большую поддержку польских зрителей украинской группы, пользователи соцсетей обратили внимание, что судьи из Польши не дали ни одного балла Go_A. И хотя Евровидение должно быть чисто песенным конкурсом, как мы видим, без политики никуда.
Это подтверждает и голосование российских судей, которые также не отдали Украине ни одного голоса. А вот российским зрителям песня Go_A понравилась – они поддержали нас семью баллами.
Взамен Украина получила по 12 баллов от литовских зрителей и жюри. В соцсетях уже появились шутливые призывы ехать на заработки не в Польшу, а в Литву.
Кстати, к коллегии жюри у украинцев также накопилось немало претензий. Это и неудивительно, ведь если бы не оценки судей, Украина могла бы занять значительно более высокую позицию в турнирной таблице.
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Ну и конечно, куда же без шуток. Сеть просто взорвалась мемами и зарисовками на тему Евровидения. Мы собрали для вас самое смешное.
Поддерживаем Go_A и безгранично гордимся!