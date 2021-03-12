Герой 10 сезону шоу "Холостяк" Максим Михайлюк з'явився в студії програми "Як вийти заміж" з вагітною обраницею Дашею Хлистун. Майбутні батьки оголосили попередню дату пологів та зізнались, що вже обрали ім'я для донечки. Дівчинку назвуть Аріана.

У четвер, 11 березня, відбулась прем'єра пост-шоу "Холостяк 11" – "Як вийти заміж". Крім 11 яскравих учасниць нового сезону в студію завітав пілот Максим Михайлюк, який знайшов своє кохання поза реаліті-шоу. Його дівчина Даша Хлистун завагітніла після нетривалого роману, адже закохані зустрічаються менш як рік. Під прицілом камер вони відповіли на запитання, які найбільше цікавлять шанувальників – коли народиться їхній первісток та як вони його назвуть.

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Як Макс Михайлюк назве майбутню доньку

Наприкінці лютого обраниця "Холостяка" розповіла, що скоро народить первістка. Тоді вона перебувала на 32 тижні вагітності, а в студії "Як вийти заміж" зізналась, що пологи заплановані на 21 квітня. Так, вони стануть батьками менше, ніж через два місяці.

Публіка знає, що в Макса Михайлюка та Даші Хлистун народиться дівчинка, адже стать вони розкрили кілька тижнів тому. Пара не лише підбирає речі першої необхідності для крихітки, а визначилася з ім'я. Донечку вони назвуть Аріана.

Образ вагітної дівчини Макса Михайлюка

Для появи на пост-шоу дівчина підібрала розкішне вбрання з блискучої тканини, яка фантастично переливалося під світлом софітів. Вона з'явилась у спідниці довжини міді прямого крою та з високою талією, яка підкреслила чималий округлий живіт, і топі з довгими рукавами та закритим декольте. У вишуканому look молочного кольору дівчина Максима Михайлюка виглядала неповторно.

Образ Даша Хлистун завершила чорними туфлями на невисоких підборах, укладкою з голлівудськими локонами та легким макіяжем. Поряд з коханим вона по-справжньому сяяла. До слова, "Холостяк" одягнув на зйомки білу сорочку та сині штани з бордовими вставками й виглядав не менш стильно.