Герой 10 сезона шоу "Холостяк" Максим Михайлюк появился в студии программы "Как выйти замуж" с беременной избранницей Дашей Хлистун. Будущие родители объявили предварительную дату родов и признались, что уже выбрали имя для дочери. Девочку назовут Ариана.

В четверг, 11 марта, состоялась премьера пост-шоу "Холостяк 11" – "Как выйти замуж". Кроме 11 ярких участниц нового сезона в студию пришел пилот Максим Михайлюк, который нашел свою любовь вне реалити-шоу. Его девушка Даша Хлистун забеременела после непродолжительного романа, ведь влюбленные встречаются менее года. Под прицелом камер они ответили на вопросы, которые больше всего интересуют поклонников – когда родится их первенец и как они его назовут.

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Как Макс Михайлюк назовет будущую дочь

В конце февраля избранница "Холостяка" рассказала, что скоро родит первенца. Тогда она находилась на 32 неделе беременности, а в студии "Как выйти замуж" призналась, что роды запланированы на 21 апреля. Да, они станут родителями меньше, чем через два месяца.

Публика знает, что у Макса Михайлюка и Даши Хлистун родится девочка, ведь пол они раскрыли несколько недель назад. Пара не только подбирает вещи первой необходимости для крохи, а еще и определилась с именем. Дочь они назовут Ариана.

Образ беременной девушки Макса Михайлюка

Для появления на пост-шоу девушка подобрала роскошный наряд из блестящей ткани, которая фантастически переливалось под светом софитов. Она появилась в юбке длины миди прямого покроя и с высокой талией, которая подчеркнула большой округлый живот, и топе с длинными рукавами и закрытым декольте. В изысканном look молочного цвета девушка Максима Михайлюка выглядела неповторимо.

Образ Даша Хлистун завершила черными туфлями на невысоком каблуке, укладкой с голливудскими локонами и легким макияжем. Рядом с любимым она по-настоящему сияла. К слову, "Холостяк" надел на съемки белую рубашку и синие брюки с бордовыми вставками и выглядел не менее стильно.