Дзідзьо розповів, як поділить майно з ексдружиною SLAVIA

Два тижні тому зіркова пара Дзідзьо та SLAVIA оголосила про розрив після 8 років шлюбу. Вони вже подали документи на розлучення. Артист запевнив, що вчинить як справжній чоловік і не залишить екскохану без майна.

Дату офіційного розлучення Дзідзьо та SLAVIA (справжнє ім'я – Ярослава Хома) поки не розголошують. Однак співак повідомив, що над розірванням їхнього шлюбу вже працюють юристи.

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"Є послідовність дій, яку вони розуміють і знають, як правильно це зробити", – висловився Дзідзьо. Він запевнив, що після розлучення не залишить екскохану SLAVIA ні з чим. Майно вони розподілятимуть без скандалів і розійдуться красиво.

Нехай справа йде своєю чергою. Я людина порядна, і це доведу,

– заявив Дзідзьо.

Що відомо про розлучення Дзідзьо та SLAVIA