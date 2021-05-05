Дзідзьо розповів, як поділить майно з ексдружиною SLAVIA

Два тижні тому зіркова пара Дзідзьо та SLAVIA оголосила про розрив після 8 років шлюбу. Вони вже подали документи на розлучення. Артист запевнив, що вчинить як справжній чоловік і не залишить екскохану без майна.
Дату офіційного розлучення Дзідзьо та SLAVIA (справжнє ім'я – Ярослава Хома) поки не розголошують. Однак співак повідомив, що над розірванням їхнього шлюбу вже працюють юристи.
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"Є послідовність дій, яку вони розуміють і знають, як правильно це зробити", – висловився Дзідзьо. Він запевнив, що після розлучення не залишить екскохану SLAVIA ні з чим. Майно вони розподілятимуть без скандалів і розійдуться красиво.
Нехай справа йде своєю чергою. Я людина порядна, і це доведу,
– заявив Дзідзьо.
Що відомо про розлучення Дзідзьо та SLAVIA
- Про розлучення подружжя стало відомо 24 квітня, однак наважилися вони на цей крок вже давно. Дзідзьо та SLAVIA живуть порізно вже 9 місяців. За словами музиканта, вони розходяться, бо довго замовчували свої справжні емоції та уникали гострих кутів
- Сама SLAVIA заявляла, що робила все, щоб врятувати шлюб, а до розлучення вони обоє прийшли плавно й усвідомлено.
- Згодом артистка повідомила, що виплакала багато сліз. SLAVIA було важко усвідомити, що їхній 20-річний союз розпався.