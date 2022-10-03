Це мій тригер, – Квіткова розізлилась на чоловіків, які виїжджають і "тусуються" за кордоном

Українська блогерка Даша Квіткова висловилась про чоловіків, які виїхали за кордон нелегально. Також вона відповіла, чи буде Нікіта Добринін з якихось причин виїжджати з України.

Українська блогерка Даша Квіткова відповіла на запитання від прихильників. Один із фанів поцікавився, чи буде Нікіта Добринін виїжджати з країни.

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Квіткова про Нікіту Добриніна та чоловіків за кордоном

Нікіта не збирається робити собі липові довідки чи посвідчення та не хоче виїжджати з країни, поки це є забороною для чоловіків. Взагалі й ніяк,

– заявила інфлюенсерка.

Даша Квіткова зізналась, що не може зі спокоєм реагувати на чоловіків, які "тусуються" за кордоном. Водночас вона додала, що не хоче, аби це її хвилювало.

"Це мій тригер, насправді. Бо я не можу дивитися на чоловіків за кордоном. Одним – дозволено усе, інших – з'їдають з тельбухами, не дай Боже оступитися. Де ця межа? Я це пропрацьовую, бо мене не повинно взагалі хвилювати, що там інші і як. Але бляха, мене це зачіпає, я визнаю це".

Даша Квіткова про чоловіків за кордоном / Фото з інстаграм-сторіз

Також блогерка пояснила, що казала це не про тих чоловіків, які за кордоном збирають гроші для ЗСУ. "Я писала про зовсім інших чоловіків, які виїжджають за кордон і тусуються собі. Але проблема не в них – проблема в мені. Мені це болить, бо я теж хочу кудись поїхати з чоловіком, але не можу – мене це дратує".

Як інші зірки ставляться до чоловіків за кордоном

Андрій Бєдняков також жорстко висловлювався про чоловіків, які буквально втікали з країни. "Тих, хто виїжджає в бейбі-боксах чи платить тисячі доларів за виїзд, я ненавиджу. У мене навіть є такі знайомі. Для мене це не чоловіки".

також жорстко висловлювався про чоловіків, які буквально втікали з країни. "Тих, хто виїжджає в бейбі-боксах чи платить тисячі доларів за виїзд, я ненавиджу. У мене навіть є такі знайомі. Для мене це не чоловіки". Валерій Харчишин ділився думками про те, що, можливо, такими чоловіками керує страх за себе чи за рідних. Водночас він наводив свій приклад – артист вивіз сім'ю за кордон, а сам повернувся до Києва.

ділився думками про те, що, можливо, такими чоловіками керує страх за себе чи за рідних. Водночас він наводив свій приклад – артист вивіз сім'ю за кордон, а сам повернувся до Києва. Світлана Тарабарова зізнавалась 24 каналу, що коли вона їде з України – чоловік залишається вдома. До тих колег, які їдуть в Європу на концерти чи інші благодійні заходи вона ставиться нормально. Про інших каже – "хай залишиться на їхній совісті".

, сама Даша Квіткова з початку війни була в Україні – перший час під Києвом, згодом на Заході України. Втім, зірка їздила з сином на відпочинок у Хорватію, а після масованих ракетних ударів евакуювалась у Європу на деякий час.