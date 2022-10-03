Блогерка Даша Квіткова і ведучий Нікіта Добринін активно працювали над тим, щоб побороти кризу в стосунках. Як зізналась Даша – їм це вдалося.

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Даша Квіткова розповіла про кризу в стосунках з чоловіком

Цей період ми пройшли разом і зробили це вдало. Були парні сесії з психологом та багато роботи над собою. Бо в перший рік життя дитини – дуже багато сімей розходяться за статистикою, через труднощі, які не можуть подолати,

– зізналась блогерка.

Даша згадала, що через різні причини між нею та Нікітою з'явилися непорозуміння. Все виправили любов, психолог та бажання працювати над собою.

"Через нерви, недосипання, втому та нестачу часу – почалися претензії одне до одного через ніщо. Тому ми вчасно зрозуміли, що не хочемо й далі руйнувати нашу сім'ю, а навпаки – хочемо прожити разом усе життя, а для цього треба працювати й щось робити. Ми багато говорили. Чули та слухали. А головне – любили та любимо. Тому все вийшло".



Даша Квіткова відповіла на особисті запитання / Фото з інстаграм-сторіз

Нагадаємо, поборовши кризу у стосунках, Нікіта Добринін і Даша Квіткова вирішили повінчатися у церкві. Це сталося через 2 роки після їхнього весілля.

Чому з'явилась криза

Даша Квіткова також відповіла, чи почалась криза після одруження. За її словами, перший рік у шлюбі був чудовим, чого не скажеш про перший рік з дитиною. Та навіть попри це подружжя мріє про другого малюка.

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Одруження? Все було суперкласно! А от перший рік народження першої дитини – тут приховувати не буду, було важко. В усіх планах. Відносини, робота, своє тіло, дитина, моральний та фізичний стан, ще й сусіди й*бнулись. Нити не буду, бо кожна мама (кожна пара) мене зараз зрозуміє,

– зізналась Даша.

"Але ми неймовірно щасливі, що в нас є Лев. І якби у нас спитали: "якби ми знали, що буде так важко, захотіли б ми мати дитину, чи ще трохи покуражились?" – ми б одноголосно відповіли б, що прожили б цей період знову, бо Лев – наше серце. Ми вже дуже хочемо другу дитину. Сестричку для Лева. Але війна вносить свої корективи".



Даша Квіткова відповіла на особисті запитання / Фото з інстаграм-сторіз

Даша Квіткова відповіла на особисті запитання / Фото з інстаграм-сторіз