Про захист України Тарабарова розповіла в новому інтерв'ю 24 каналу. Виконавиця також висловила своє ставлення щодо взяття жінок на військовий облік.

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Чи готова Світлана Тарабарова взяти в руки зброю

З 1 жовтня жінки деяких спеціальностей повинні стати на військовий облік. Професії співаків у цьому переліку немає, але треба бути готовим до будь-якого розвитку подій. Співачка Світлана Тарабарова підкреслила, що її зброя, яку тримає з 2014 року, – це слово і музика. Під цим артистка мала на увазі альбом "Вірю. Знаю", пісні "Повертайся живим" і "Хочу жити без війни".

Кожне речення, яке я присвятила Україні й нашим захисникам, – це і є моя зброя. До обліку жінок ставлюся позитивно. Якщо треба буде стати до лав, – стану як і всі,

– сказала Тарабарова.

Артисти часто їздять на благодійні концерти за кордон. Світлана за час повномасштабної війни також неодноразово покидала Україну з такою метою. Однак її чоловік Олексій у цей час залишався з дітьми вдома.

Бліц-інтерв'ю зі Світланою Тарабаровою у відеоформаті: дивіться відео онлайн

Як Тарабарова ставиться до виїзду чоловіків за кордон

Виконавиця зізналася, що підтримує волонтерські виїзди колег-чоловіків за кордон. Так вони можуть зібрати кошти на потреби України, допомогти ЗСУ.

"Інші варіанти... Напевно, хай залишаться на їхній совісті", – сказала Тарабарова.