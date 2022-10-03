Українська блогерка Даша Квіткова відповіла на запитання від прихильників. Один із фанів поцікавився, чи буде Нікіта Добринін виїжджати з країни.

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Квіткова про Нікіту Добриніна та чоловіків за кордоном

Нікіта не збирається робити собі липові довідки чи посвідчення та не хоче виїжджати з країни, поки це є забороною для чоловіків. Взагалі й ніяк,

– заявила інфлюенсерка.

Даша Квіткова зізналась, що не може зі спокоєм реагувати на чоловіків, які "тусуються" за кордоном. Водночас вона додала, що не хоче, аби це її хвилювало.

"Це мій тригер, насправді. Бо я не можу дивитися на чоловіків за кордоном. Одним – дозволено усе, інших – з'їдають з тельбухами, не дай Боже оступитися. Де ця межа? Я це пропрацьовую, бо мене не повинно взагалі хвилювати, що там інші і як. Але бляха, мене це зачіпає, я визнаю це".

Даша Квіткова про чоловіків за кордоном / Фото з інстаграм-сторіз

Також блогерка пояснила, що казала це не про тих чоловіків, які за кордоном збирають гроші для ЗСУ. "Я писала про зовсім інших чоловіків, які виїжджають за кордон і тусуються собі. Але проблема не в них – проблема в мені. Мені це болить, бо я теж хочу кудись поїхати з чоловіком, але не можу – мене це дратує".

Зауважимо, сама Даша Квіткова з початку війни була в Україні – перший час під Києвом, згодом на Заході України. Втім, зірка їздила з сином на відпочинок у Хорватію, а після масованих ракетних ударів евакуювалась у Європу на деякий час.

Як інші зірки ставляться до чоловіків за кордоном