Андрій Бєдняков родом з Маріуполя. З 2014 року він звик бачити блок-пости дорогою в місто, чути вибухи, адже зовсім недалеко була лінія фронту. Зараз місто знищене. Від 24 лютого окупанти робили все, щоб зрівняти його з землею. Андрій хотів стати на захист рідної землі, але його не прийняли на службу.

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Чому Бєдняков не пішов служити

"Я тричі ходив записуватися. Я нікому це не казав, навіть дружина знає лише про один раз. Я хотів іти, я б пішов. Звичайно, що я боюся, але хотів йти. Але мені сказали, що тут роблю набагато більше, ніж там", – поділився Андрій.

Ведучий не хотів казати дружині, бо вона дуже хвилювалася. Але, за словами Андрія, Анастасія назвала його рішення повернутися в Україну правильним. Вагітна дружина Бєднякова та його 7-річна донька Ксенія перебувають за кордоном. Наразі ведучий боїться, щоб вони поверталися в Україну.



Андрій Бєдняков з дружиною та донькою / Фото з інстаграму ведучого

Що Андрій Бєдняков каже про виїзд чоловіків за кордон

Тих, хто виїжджає в бейбі-боксах чи платить тисячі доларів за виїзд, я ненавиджу. У мене навіть є такі знайомі. Для мене це не чоловіки,

– підкреслив Бєдняков.

Андрій, як громадянин, підтримує дозвіл на тимчасовий виїзд чоловіків за кордон, якщо потрібно на роботу тощо. Бєдняков наголошує, що людям треба працювати, за щось жити, тому, якщо треба для цього на трохи виїжджати, то можна це закріпити в законодавстві.

Ведучий повернувся в Україну на третій тиждень повномасштабної війни. Він зазначає, якби хотів виїхати за кордон, то зробив би це. Нещодавно він був в Чехії, виїжджав разом з Міністром внутрішніх справ, як медійна людина. Також з Бєдняковим були Антон Птушкін та Олексій Дурнєв.

Андрій Бєдняков / Фото з інстаграму ведучого

Як Андрій Бєдняков заробляє під час війни

Ведучий зізнався, що за 6 місяців повномасштабної війни він продав лише дві сторіс в інстаграмі. Живе зараз за гроші, які заробив до війни. За словами Бєднякова, вони швидко витрачаються. Але Андрій не жаліється, радіє, що живий, може допомагати країні.