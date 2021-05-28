Ексдружина Андре Тана розповіла, як дизайнер забезпечує доньку

У квітні минулого року відомий український дизайнер Андре Тан розлучився з дружиною після 9-річного шлюбу. У модельєра є донька Софія, яка залишилася жити з мамою. Як він забезпечує дитину, дізнавайтеся далі.

Заявляючи про розлучення, Андре Тан наголошував, що залишив ексдружині Аліні Харечко великий дім, купив нове авто, а на 5-річну доньку Софію сплачує великі аліменти. Сама ж жінка повідомила, що дизайнер забезпечує дитину лише гідною освітою.

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Колишній чоловік оплачував і оплачує тільки освіту дитини – садок і вчителів малої. Дякую йому за це дуже,

– написала Аліна Харечко.

Вона додала, що Андре Тан пішов з сім'ї в надскладний період. Модельєр залишив її з донькою тоді, коли заснований нею бренд Home Wings майже не давав прибутку.

"Рік тому я залишилася одна з чотирирічною дитиною та однорічним бізнесом, який виходив в нуль. У жорсткий карантин. У момент, коли здавалося, що світ паралізувало. Сказати, що мені було страшно – не сказати нічого", – зізналася дизайнерка.

Вона вкотре порушила тему розлучення, аби довести, що завжди треба вірити в краще. Адже тоді, коли 9-річний шлюб Андре Тана та Аліни Харечко розпався, продажі бренду Home Wings стрімко пішли вгору.

Розлучення Андре Тана з дружиною: