Ексдружина Андре Тана розповіла, як дизайнер забезпечує доньку

У квітні минулого року відомий український дизайнер Андре Тан розлучився з дружиною після 9-річного шлюбу. У модельєра є донька Софія, яка залишилася жити з мамою. Як він забезпечує дитину, дізнавайтеся далі.
Заявляючи про розлучення, Андре Тан наголошував, що залишив ексдружині Аліні Харечко великий дім, купив нове авто, а на 5-річну доньку Софію сплачує великі аліменти. Сама ж жінка повідомила, що дизайнер забезпечує дитину лише гідною освітою.
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Колишній чоловік оплачував і оплачує тільки освіту дитини – садок і вчителів малої. Дякую йому за це дуже,
– написала Аліна Харечко.
Вона додала, що Андре Тан пішов з сім'ї в надскладний період. Модельєр залишив її з донькою тоді, коли заснований нею бренд Home Wings майже не давав прибутку.
"Рік тому я залишилася одна з чотирирічною дитиною та однорічним бізнесом, який виходив в нуль. У жорсткий карантин. У момент, коли здавалося, що світ паралізувало. Сказати, що мені було страшно – не сказати нічого", – зізналася дизайнерка.
Вона вкотре порушила тему розлучення, аби довести, що завжди треба вірити в краще. Адже тоді, коли 9-річний шлюб Андре Тана та Аліни Харечко розпався, продажі бренду Home Wings стрімко пішли вгору.
Розлучення Андре Тана з дружиною:
- Два тижні тому Андре Тан оголосив про розлучення з дружиною, яке відбулося ще минулого року. Причиною розриву він назвав дизайнерську кар'єру обраниці, на тлі якої виникло багато конфліктів. Зірковий модельєр радив, як краще, а амбітна Аліна Харечко до нього не дослухалася.
- Після розголосу в мережі та пресі ексдружина Андре Тана прокоментувала розлучення. Вона підтвердила, що вони з колишнім залишилися друзями, та подякувала йому не так за сім'ю, як за роки партнерства.
- Згодом Аліна Харечко розповіла, що 5-річна донька Софія проводить час з татом, хоч і залишилася жити з нею.