Заявляя о разводе, Андре Тан отмечал, что оставил экс-супруге Алине Харечко большой дом, купил новое авто, а на 5-летнюю дочь Софию платит большие алименты. Сама же женщина сообщила, что дизайнер обеспечивает ребенка только достойным образованием.
К теме Проиграл со счетом 2:0, – Александр Пономарев сделал неожиданное заявление о семье
Бывший муж оплачивал и оплачивает только образование ребенка – сад и учителей малой. Спасибо ему за это очень,
– написала Алина Харечко.
Она добавила, что Андре Тан ушел из семьи в самый сложный период. Модельер оставил ее с дочерью, когда основанный ею бренд Home Wings почти не давал прибыли.
"Год назад я осталась одна с четырехлетним ребенком и годовалым бизнесом, который выходил в ноль. В жесткий карантин. В момент, когда казалось, что мир парализовало. Сказать, что мне было страшно – не сказать ничего", – призналась дизайнер.
Она в очередной раз подняла тему развода, чтобы доказать, что всегда надо верить в лучшее. Ведь тогда, когда 9-летний брак Андре Тана и Алины Харечко распался, продажи бренда Home Wings стремительно пошли вверх.
Развод Андре Тана с женой:
- Две недели назад Андре Тан объявил о разводе с женой, который произошел еще в прошлом году. Причиной разрыва он назвал дизайнерскую карьеру избранницы, на фоне которой возникло много конфликтов. Звездный модельер советовал, как лучше, а амбициозная Алина Харечко к нему не прислушивалась.
- После огласки в сети и прессе экс-супруга Андре Тана прокомментировала развод. Она подтвердила, что они с бывшим остались друзьями, и поблагодарила его не столько за семью, как за годы партнерства.
- Впоследствии Алина Харечко рассказала, что 5-летняя дочь София проводит время с папой, хотя и осталась жить с ней.