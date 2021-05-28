Заявляя о разводе, Андре Тан отмечал, что оставил экс-супруге Алине Харечко большой дом, купил новое авто, а на 5-летнюю дочь Софию платит большие алименты. Сама же женщина сообщила, что дизайнер обеспечивает ребенка только достойным образованием.

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Бывший муж оплачивал и оплачивает только образование ребенка – сад и учителей малой. Спасибо ему за это очень,

– написала Алина Харечко.

Она добавила, что Андре Тан ушел из семьи в самый сложный период. Модельер оставил ее с дочерью, когда основанный ею бренд Home Wings почти не давал прибыли.

"Год назад я осталась одна с четырехлетним ребенком и годовалым бизнесом, который выходил в ноль. В жесткий карантин. В момент, когда казалось, что мир парализовало. Сказать, что мне было страшно – не сказать ничего", – призналась дизайнер.

Она в очередной раз подняла тему развода, чтобы доказать, что всегда надо верить в лучшее. Ведь тогда, когда 9-летний брак Андре Тана и Алины Харечко распался, продажи бренда Home Wings стремительно пошли вверх.

Развод Андре Тана с женой: