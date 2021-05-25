47-річного Олександра Пономарьова вважають одним з найбажаніших холостяків країни, однак досі невідомо, чи вільне його серце. Подробиці особистого життя артист тримає за сімома замками, а нові стосунки, якщо такі є чи будуть, оприлюднювати не стане.

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Все тому, що співак мав "досвід негативної "реклами" особистих стосунків". Пономарьов жив у цивільному шлюбі з продюсеркою Оленою Мозговою, яка народила йому доньку Євгенію та двічі зраджувала. Згодом він одружився з на 13 років молодшою студенткою Вікторією Мартинюк, від якої виховує сина Олександра. Через шість років сім'я розпалася, а жінка стала розпускати чутки, що колишній зірковий чоловік піднімав на неї руку та зраджував.

Сказати, що я добрий порадник в питаннях сім'ї, не можу, бо вже програв з рахунком 2:0. Два рази у мене не вийшло. І для мене це досить болюче питання, на яке я сам шукаю відповіді,

– заявив Олександр Пономарьов.

Музикант відверто зізнався, що хотів би стати зразковим сім'янином, однак одружитися раз і назавжди та побудувати міцну родину в нього не вийшло.

"Я досить сімейна людина і хотів би мати одну сім'ю все своє життя. Але так ось Боженька мені дав випробування. Проте народилися діти прекрасні, і слава Богу", – додав співак.

Додамо, раніше Олександр Пономарьов розповідав, що не спілкується з ексдружиною Вікторією Мартинюк. Тоді як з Оленою Мозговою вони зв'язуються та "товаришують" у фейсбуці, але час від часу продюсерка видаляє колишнього з друзів.