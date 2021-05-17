Аліна Харечко публічно звернулася до колишнього чоловіка, назвавши його Андрієм Миколайовичем. Вона подякувала Андре Тану не так за подружнє життя, як за досвід у сфері моди, який здобула за роки партнерства.

Важливо Андре Тан розлучився з дружиною після 9 років шлюбу

Ексдружина модельєра наголосила, що була поряд з коханим не лише на піку кар'єри, а й в часи банкрутства. У компанії Andre Tan вона встигла побувати в ролі фінансової аудиторки, криза-менеджерки та PR-директорки.

"Ми побудували класний бізнес і мережу з 3-х до 52 магазинів ATAn, народили дуже красиву дочку, пережили з тобою два банкрутства і кілька криз в нашій компанії, але в підсумку зробили її рентабельною", – висловилася Аліна Харечко.

Вона процитувала Андре Тана, котрий зауважував: вони починали та закінчили дружбою. Аліна Харечко запевнила, що їхня спільна донечка, якій дизайнер платить аліменти, може пишатися таким успішним батьком.

Ми починали з дружби, дружбою і закінчуємо. У моєї дочки дуже талановитий тато, яким точно можна пишатися,

– заявила ексдружина Андре Тана.

Додамо, з моменту офіційного розлучення подружжя минуло більше ніж пів року, однак Аліна Харечко поки самотня. Вона запевнила майже 6-тисячну аудиторію в інстаграмі, що "вірить в кохання, незважаючи ні на що".

"А що я? Я обираю вірити у справжнє кохання. До тремтіння в колінках. Вірне, чесне, світле та щире. Десь таке кохання точно є", – написала ексдружина Андре Тана в інстаграм-сторіс.