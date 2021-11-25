Я вперта, – через що сваряться суперфіналісти "Танців" Ольга Харлан і Дмитро Дікусар

Пара олімпійської чемпіонки Ольги Харлан та танцівника Дмитра Дікусара пройшла у суперфінал "Танців з зірками". Знаменитості зізналися, що під час роботи над виступом у них не обходиться без конфліктів. Часто сварки стаються через впертість спортсменки.

Ольга Харлан і Дмитро Дікусар є претендентами на перемогу у шоу "Танці з зірками". У суперфіналі проєкту вони покажуть танець, що продемонструє весь їхній шлях від поразок до перемог. Шлях пари на "Танцях" теж був непростим – у них частенько були конфлікти.

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Чому конфліктують Ольга Харлан і Дмитро Дікусар

Олімпійська чемпіонка зізналась, що є дуже наполегливою. Інколи вона не хоче поступатися партнеру, навіть коли той дає їй хороші поради.

Я вперта і це нормально. Зізнаюся, що у мене болять ноги в туфлях і на репетиції я акцентувала на тому, що у неділю ефір і я маю звикнути. Діма ж наполягав, що я маю їх зняти та репетирувати у кросівках, щоб відточувати рухи, а не відволікатися на біль. Зрештою я прислухалася до Діми та перевзулася, але трохи сперечань все ж таки було,

– пригадала спортсменка.



Дмитро Дікусар і Ольга Харлан / Фото з інстаграму Ольги Харлан

Зараз пара вірить у перемогу. Хоч на початку шоу Ольга Харлан думала, що покине проєкт у 5 – 6 випусках, бо не мала фан-бази й не вміла танцювати.

"Але я вірила, що завдяки своїй праці, та тандему із Дімою я зможу навчитися танцювати та пройти далі. Я не звикла здаватися", – наголосила зірка.

Дмитро Дікусар також впевнений, що у них все вийде. Він вірив у пару з перших ефірів.

"Коли мені сказали, що я буду танцювати з олімпійською чемпіонкою Олею Харлан, і я побачив наші прізвища поруч, то відчув, що для мене це велика честь. Я знаю Олю вже декілька місяців і все одно кожного разу ловлю себе на думці, що я танцюю зі спортсменкою номер один у світі. Я вірю в цю людину і в перемогу на 100%", – поділився Дмитро Дікусар.

Які пари конфліктували на "Танцях з зірками"