Ольга Харлан и Дмитрий Дикусар являются претендентами на победу в шоу "Танцы со звездами". В суперфинале проекта они покажут танец, который продемонстрирует весь их путь от поражений до побед. Путь пары на "Танцах" тоже был непростым – у них частенько были конфликты.

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Почему конфликтуют Ольга Харлан и Дмитрий Дикусар

Олимпийская чемпионка призналась, что является очень настойчивой. Иногда она не хочет уступать партнеру, даже когда тот дает ей хорошие советы.

Я упряма и это нормально. Признаюсь, что у меня болят ноги в туфлях и на репетиции я акцентировала на том, что в воскресенье эфир и я должна привыкнуть. Дима же настаивал, что я должен их снять и репетировать в кроссовках, чтобы оттачивать движения, а не отвлекаться на боль. В конце концов я прислушалась к Диме и переобулась, но немного пререканий все же было,

– вспомнила спортсменка.



Дмитрий Дикусар и Ольга Харлан / Фото из инстаграма Ольги Харлан

Сейчас пара верит в победу. Хоть в начале шоу Ольга Харлан думала, что покинет проект в 5 – 6 выпусках, потому что не имела фан-базы и не умела танцевать.

"Но я верила, что благодаря своему труду, и тандему с Димой я смогу научиться танцевать и пройти дальше. Я не привыкла сдаваться", – подчеркнула звезда.

Дмитрий Дикусар также уверен, что у них все получится. Он верил в пару с первых эфиров.

"Когда мне сказали, что я буду танцевать с олимпийской чемпионкой Олей Харлан, и я увидел наши фамилии рядом, то почувствовал, что для меня это большая честь. Я знаю Олю уже несколько месяцев и все равно каждый раз ловлю себя на мысли, что я танцую со спортсменкой номер один в мире. Я верю в этого человека и в победу на 100%", – поделился Дмитрий Дикусар.

Какие пары конфликтовали на "Танцах со звездами"