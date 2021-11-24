Останній випуск "Танців з зірками 2021" здивує глядачів великою кількістю танцювальних номерів і запрошених зірок. Творці шоу вже розсекретили декілька цікавих деталей, які будуть у прямому ефірі.
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Танці фіналістів
У 12 випуску продюсери вирішили, що у великому фіналі на перемогу претендуватимуть одразу 3 пари:
- Артур Логай і Анна Кареліна;
- Ольга Харлан і Дмитро Дікусар;
- Костянтин Войтенко і Роксоляна Маланчук.
Упродовж трьох місяців зірки на головному паркеті країни демонстрували хореографічні вміння. Кому це вдалося зробити найкраще – дізнаємося за декілька днів.
Кожна пара готує по 3 танці, які покаже в останньому прямому ефірі сезону:
- улюблений танець глядачів (обирають з допомогою голосування у соцмережах "танців з зірками");
- улюблений танець суддів;
- фрістайл під живе виконання хітів українськими зірками (Артур Логай і Анна Кареліна станцюють під пісню Дмитра Кадная Discogirl, для Ольги Харлан і Дмитра Дікусара заспіває Олександра Заріцька, а Костянтин Войтенко та Роксоляна Маланчук виступить МELOVIN з новим хітом "Кіт і драма").
Фіналісти "Танців з зірками" / Фото з інстаграму шоу
Ведуча зіркового балкона
У 13 випуску підтримувати учасників на зірковому балконі буде телеведуча Катя Осадча. У цьому сезоні вона вперше з'явиться в ефірі шоу як ведуча.
Ведуча зіркового балкона "танців" – Катя Осадча / Фото з інстаграму шоу
Четвертий суддя
До традиційної трійки суддів – Максима Чмерковського, Катерини Кухар і Влада Ями приєднається телеведуча та блогерка Леся Нікітюк.
Леся Нікітюк – четверта суддя фіналу "Танців з зірками" / Фото з інстаграму ведучої
Спеціальні гості шоу та номер-відкриття
Організатори готують приголомшливий номер-відкриття, в якому візьмуть участь всі пари сезону, судді та ведучі шоу. А серед зіркових гостей фіналу будуть:
- гурт MOZGI з новим хітом ZAVTRA;
- Джамала;
- учасник шоу "Голос країни" LAUD.