Цікаво, що для відео Шакіра на високих підборах вдає, ніби прибирає кухню. Насправді ж вона просто водить шваброю по килиму.

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Під час цього зірка співає пісню про те, як "вб'є колишнього, а потім і його дівчину", тому що їй "краще сісти у в'язницю, ніж бути самотньою".



Зазначимо, що співачка опублікувала цей ролик через місяць після того, як випустила пісню, у якій висміяла роман її колишнього чоловіка – 35-річного іспанського футболіста Жерарда Піке та його нової коханої – моделі Клари Чіа Марті.

Цікаво, що шанувальники підтримують Шакіру. Так, один фанат написав, що вона сміливо висловила піснею те, що відчуває в такий символічний День святого Валентина.

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