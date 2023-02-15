Цікаво, що для відео Шакіра на високих підборах вдає, ніби прибирає кухню. Насправді ж вона просто водить шваброю по килиму.
До теми Дженніфер Лопес і Бен Аффлек зробили парні тату: співачка показала фото
Під час цього зірка співає пісню про те, як "вб'є колишнього, а потім і його дівчину", тому що їй "краще сісти у в'язницю, ніж бути самотньою".
Зазначимо, що співачка опублікувала цей ролик через місяць після того, як випустила пісню, у якій висміяла роман її колишнього чоловіка – 35-річного іспанського футболіста Жерарда Піке та його нової коханої – моделі Клари Чіа Марті.
Цікаво, що шанувальники підтримують Шакіру. Так, один фанат написав, що вона сміливо висловила піснею те, що відчуває в такий символічний День святого Валентина.
Чому Шакіра розлучилася з футболістом Піке
- Ще у червні 2022 року з'явились чутки, що пара розлучається після 11 років цивільного шлюбу. Причиною стали зради іспанського футболіста.
- У листопаді їхній шлюборозлучний процес завершився і жінка отримала повну опіку над дітьми, поки Жерард крутив новий роман. Після розлучення пара ділить усе, що нажили за роки шлюбу, тож свій дім вони виставили на продаж. За нього хочуть нібито 14 мільйонів доларів.
- Згодом артистка відкрито висміяла футболіста за зради у треку, а фани з усього світу заслухали трек так, що він став найпопулярнішою латинською піснею в історії ютубу.
- Крім того, нещодавно у мережі почали поширювати відео, як її колишня свекруха на публіці хапала артистку за обличчя та наказувала.